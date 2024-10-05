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Ребров довызвал Буяльского и Калюжного в сборную, Бражко и Пихальонок не сыграют из-за травм

Олексій Мурзак — 5 октября, 21:33
Ребров довызвал Буяльского и Калюжного в сборную, Бражко и Пихальонок не сыграют из-за травм
Сергій Ребров
УАФ

Тренерский штаб сборной Украины вызвал полузащитника Динамо Виталия Буяльского и его коллегу по амплуа из Александрии Ивана Калюжного.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Для Калюжного первый вызов в главную команду страны.

В связи с повреждениями футболисты Динамо Владимир Бражко и Александр Пихаленок пропустят матчи сборной в октябре.

Ранее сообщалось, что последнее МРТ-обследование показало , что капитан Шахтера Тарас Степаненко вылетел по меньшей мере на 10 дней, поэтому пропустит матч 9 тура УПЛ против ЛНЗ , а также оба поединка сборной Украины в Лиге наций.

У Владимира Бражко диагностировали проблемы с паховой зоной.

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