Ребров довызвал Буяльского и Калюжного в сборную, Бражко и Пихальонок не сыграют из-за травм

Тренерский штаб сборной Украины вызвал полузащитника Динамо Виталия Буяльского и его коллегу по амплуа из Александрии Ивана Калюжного.

Об этом сообщила пресс-служба УАФ.

Для Калюжного первый вызов в главную команду страны.

В связи с повреждениями футболисты Динамо Владимир Бражко и Александр Пихаленок пропустят матчи сборной в октябре.

Ранее сообщалось, что последнее МРТ-обследование показало , что капитан Шахтера Тарас Степаненко вылетел по меньшей мере на 10 дней, поэтому пропустит матч 9 тура УПЛ против ЛНЗ , а также оба поединка сборной Украины в Лиге наций.

У Владимира Бражко диагностировали проблемы с паховой зоной.