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Сборная Украины потеряла еще двух игроков перед матчами Лиги наций – вместо них вызвали лидера Александрии

Ігор Чернявський — 5 октября, 20:17
Сборная Украины потеряла еще двух игроков перед матчами Лиги наций – вместо них вызвали лидера Александрии
УАФ

Опорные полузащитники Тарас Степаненко и Владимир Бражко не помогут сборной Украины в матчах против Грузии и Чехии.

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, последнее МРТ-обследование показало, что капитан Шахтера вылетел минимум на 10 дней, поэтому Степаненко пропустит матч 9 тура УПЛ против ЛНЗ, а также оба поединка сборной Украины в Лиге наций.

У Владимира Бражко диагностировали проблемы с паховой зоной. "ТаТоТаке" отмечает, что одним из игроков, которого призовут в национальную команду вместо опорников Динамо и Шахтера станет Иван Калюжный из Александрии.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Тарас Степаненко Володимир Бражко Іван Калюжний

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