Сборная Украины потеряла еще двух игроков перед матчами Лиги наций – вместо них вызвали лидера Александрии

Опорные полузащитники Тарас Степаненко и Владимир Бражко не помогут сборной Украины в матчах против Грузии и Чехии.

Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, последнее МРТ-обследование показало, что капитан Шахтера вылетел минимум на 10 дней, поэтому Степаненко пропустит матч 9 тура УПЛ против ЛНЗ, а также оба поединка сборной Украины в Лиге наций.

У Владимира Бражко диагностировали проблемы с паховой зоной. "ТаТоТаке" отмечает, что одним из игроков, которого призовут в национальную команду вместо опорников Динамо и Шахтера станет Иван Калюжный из Александрии.