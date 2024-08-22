Реальность подкралась слишком заметно. 6 выводов из матча Динамо — Зальцбург

Киевское Динамо уступило австрийскому Зальцбургу в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Перед ответной игрой на поле соперника команда Александра Шовковского имеет отставание в 2 мяча.

Чемпион разбирает игру с Зальцбургом и результаты происшедшего для киевского клуба на холодную голову. Выделяем главное, на что стоит обратить внимание после чувствительной неудачи.

Где тонко, там и трещит — напомнил о себе дефицит качественных кадров на отдельных позициях

На сегодняшний день в первой команде Динамо 31 футболист, среди которых 3 игрока — футболисты-легионеры. Как оказалось, в случае киевлян вечное "количество – не всегда качество" дало о себе знать раньше, чем позже, и как всегда именно тогда, когда этого никто не ожидал.

Фото: ФК Динамо Київ

О жесткости и не всегда высокой эффективности Дениса Попова в попытках достигать своего таким образом мы знали и до игры. Как и о факте, что Александр Караваев — "суррогат", а не правый защитник. Но если в играх с футболистами с менее высоким уровнем и возможностями такие "нюансы" заметны меньше, или нивелируются заслугами других исполнителей, то в матче с командой, навязывающей Динамо свою игру, ошибок становится больше настолько, насколько все может вообще полететь в тартарары. Нет, дело не в персоналиях, и фамилии, приведенные выше — не попытка сделать из каждого из этих игроков козла отпущения. Речь скорее о хронических ошибках из года в год, к которым многие рядовые болельщики "почему-то" отказываются привыкать.

Симптоматические желтые карточки: Динамо проиграло матч психологически еще до начала

После матча наставник "бело-синих" вспомнил об арбитре и выразил недовольство действиями представителя Фемиды. Но реальность такова, что при желании швейцарец Сандро Шерер мог вообще "убить" Динамо совершенно легитимным способом. Потому что предупреждения Николая Шапаренко и Владислава Дубинчака имели все признаки довольно мягкой трактовки судьей проступков обоих футболистов. Впрочем, красной нитью в этой истории проходит другое.

Фото: ФК Динамо Київ

Игроки Динамо не в первый раз не понимают, где когда и как можно, стоит и вообще нужно проявлять эмоции. И вместо того, чтобы направить злость и настроенность на игру в нужное русло, попадают в откровенно "продуманные" соперником ситуации, совершенно по-детски поддаваясь на провокации визави, умноженные на собственное бессилие. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, и указывает на отсутствие глубокой работы в команде по этому поводу.

Возраст без опыта проигрывает системной выучке

Перед игрой мы упоминали о "молодости" Зальцбурга как одном из факторов в пользу Динамо. Казалось бы, если в профессиональном футболе ты не так давно, то знать об игре №1 и иметь "заготовленные" модели поведения на те или иные случаи — труднее. Однако в игре с Ред Буллом все эти факторы оказались неважными и битыми одним козырем соперника киевлян.

Фото: ФК Динамо Київ

Австрийский клуб — образец доведения уже не одного десятка талантов до состояния пусть и неограненных, но бриллиантов европейского футбола. Система, сформированная в Зальцбурге, направлена на привлечение только наиболее перспективных уже на этапе подписания контракта. Попадая в команду, молодой футболист вынужден следовать целому ряду внутренних правил, которые делают из него того, кто позже приносит клубу очередные десятки миллионов. Такой подход касается и непосредственного проявления игры на поле. В действиях каждого игрока Ред Булла ощущается вовлеченность в отточенный командный механизм. Подобного противодействия сопернику от Динамо не может быть в принципе — потому что на сегодняшний день его просто не существует.

Динамо не использовало помощь главного "союзника"

Когда ты уступаешь уровнем общекомандного исполнительского мастерства и постоянно "отстаешь" в яркости рисунка игры, то должен пользоваться любыми шансами. В том числе, напрямую с футболом не связанными. Именно поэтому дальние удары мокрым мячом, который может поцеловаться еще и с таким же газоном, имеют такое большое значение.

Фото: ФК Динамо Київ

На практике же Динамо не просто в очередной раз доказало, что в составе команды футболистов, которые могут и умеют нанести сильный и точный удар из-за пределов штрафной, можно перечислить чуть ли не на половине пальцев одной руки, но и не смогло повернуть дождь как фактор погоды в свою пользу. За матч киевляне нанесли 12 ударов, из которых 4 были в створ.

Разочаровал тот, кто должен вести за собой других

Выбирая состав на игру, Шовковский доверился опыту. На поле вышли лишь 3 футболиста, которым исполнилось не более 22 лет — Тарас Михавко, Владимир Бражко и Владислав Ванат, а тот же Константин Вивчаренко, имеющий примерно одинаковые позиции с Дубинчаком на левом фланге обороны, игру посмотрел на скамье.

Фото: ФК Динамо Київ

Впрочем, замысел тренерского штаба не сработал и здесь. В первую очередь — из-за неожиданно слабого футбола в исполнении того, кто в матчах такого уровня принимает участие далеко не впервые. Нет, от Андрея Ярмоленко никто не требует чуда и разрыва соперников в выражении так называемого "делай разницу". Но когда патриарх команды не в состоянии банально обработать мяч в самые ответственные моменты, откровенно затягивает очередную атаку и принимает сомнительные с точки зрения перспектив команды у ворот соперника решения, это действительно добавляет баллов поклонникам заговора против все еще важного для Динамо, пусть и возрастного, игрока.

В Динамо отказываются понимать факт, без которого движение вперед невозможно

О необходимости дальнейшей работы на рынке и основных "признаках недугов" Динамо как команды, все еще не имеющей достаточного количества действительно эффективных футболистов на конкретных позициях, ваш автор говорил уже после оформления четверки летних трансферов клуба. Нулевая эффективность все еще не готового к матчам такого уровня Ваната и отсутствие адекватного усиления нападения со скамейки запасных — это приговор не только Владиславу Супряге. Но и очередные камни в огород владельцев клуба. Где же тот самый качественный центрфорвард, который может изменить ситуацию, и сделает конкуренцию на острие атаки значительно более ощутимой уже сегодня, позволив команде свой потенциал у ворот оппонентов хотя бы повысить? Тишина. Сплошная и неумолимая.

Фото: ФК Динамо Київ

Почему же в таком случае Суркисы продолжают гнуть свою линию и в очередной раз ставят на паузу давно неотложный кадровый вопрос? Ответы могут быть слишком неприятны даже для самых ярых поклонников курса нынешнего руководства Динамо, но пока в приоритете у братьев — точно не спортивные результаты клуба.