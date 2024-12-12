Прощай, Европа! Динамо разгромно проиграло Реалу Сосьедад и потеряло шансы на выход в плей-офф

На "Арене Реале" в Сан-Себастьяне прошел матч шестого тура основного раунда Лиги Европы УЕФА, в котором киевскому Динамо противостоял местный Реал Сосьедад. Поединок завершился поражением вицечемпиона Украины со счетом 0:3.

Для того чтобы оставлять за собой шансы выйти в плей-офф турнира, подопечным Александра Шовковского нужно было побеждать. Впрочем, интрига по поводу еврокубкового будущего "бело-синих" была похоронена еще в первом тайме.

Уже на 18-й минуте встречи рефери назначил пенальти в ворота Динамо. Попов на ровном месте сбил в собственной площадке Микеля Оярсабаля, который решил сам выполнить одиннадцатиметровый. Бущан удар с отметки отразил, однако тот же Оярсабаль оказался первым на добивании и открыл счет.

Спустя еще 5 минут хозяева удвоили свое преимущество. Кубо отпасовал под удар Беккеру и тот с острого угла пробил Бущана.

А на 33-й минуте Оярсабаль, получив передачу от Оласагасти, кивнул Беловар и оформил дубль.

Все попытки игроков Динамо забить хотя бы гол престижа оказались тщетными. Как следствие, Реал Сосьедад похоронил шансы киевлян сразиться за плейоф. Украинская команда потерпела шесть подряд поражение в турнире и остается на последней строчке в турнирной таблице.

Лига Европы УЕФА 2024/25

6 тур, 12 декабря

Реал Сосьедад – Динамо – 3:0 (3:0)

Голы: 0:1 – 19 Оярсабаль, 0:2 – 24 Беккер, 0:3 – 33 Оярсабаль

Реал Сосьедад: Ремиро – Муньос, Агерд, Субельдия, Арамбуру (Одриосола, 59), Мендес (Марин, 46), Гонсалес, Оласогости, Кубо (Магунаселая, 58), Оярсабаль (Оскарссон, 58), Беккер

Динамо: Бущан – Караваев, Беловар, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко (Кабаев, 63), Михайленко, Рубчинский (Пихалонок, 63) – Волошин, Герреро (Ванат, 63)

В следующем 7-м туре Лиги Европы Динамо сыграет 21 января гостевой матч против турецкого Галатасарая, а Реал Сосьедад 23 января приедет в гости к римскому Лацио.