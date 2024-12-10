Реал Сосьедад – Динамо Киев: онлайн-трансляция

Динамо Киев посетит испанский Реал Сосьедад в рамках шестого раунда основного этапа Лига Европы УЕФА.

Встреча состоится в четверг, 12 ноября, на стадионе Аноета, в Сан-Себастьяне. Начало поединка – в 22:00 по Киеву.

Чемпион проведет для вас текстовый онлайн поединка в этой новости, начиная с 21:45.

После пяти игр в ЛЕ подопечные Александра Шовковского занимают последнюю строчку турнирной таблицы, забив всего один гол. Сосьедад расположился на 17 строчке, заработав 7 зачетных пунктов.

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Накануне киевское Динамо разгромило Александрию и единолично возглавило турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги.