Лунин признан самым худшим игроком в матче Реал – Барселона по версии WhoScored
Андрій Лунін
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Украинский голкипер Реала Андрей Лунин получил самую низкую оценку среди всех игроков за матч 11 тура Ла Лиги против Барселоны.
Об этом сообщает аналитический портал WhoScored.
Игру украинца оценили в 5.7 балла. Лунин, начавший матч в стартовом составе, пропустил четыре гола и сделал три сейва.
Самый высокий балл в матче получил польский нападающий Барселони Роберт Левандовский, ставший автором дубля. WhoScored поставил ему 9.2 балла.
Напомним, в центральном матче 11 тура Ла Лиги состоялось Эль Класико между Реалом и Барселоной. Разгромную победу на выезде одержали каталонцы, разбив "королевский клуб" со счетом 4:0.