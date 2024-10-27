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Лунин признан самым худшим игроком в матче Реал – Барселона по версии WhoScored

Олексій Мурзак — 27 октября, 00:50
Лунин признан самым худшим игроком в матче Реал – Барселона по версии WhoScored
Андрій Лунін
Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин получил самую низкую оценку среди всех игроков за матч 11 тура Ла Лиги против Барселоны.

Об этом сообщает аналитический портал WhoScored.

Игру украинца оценили в 5.7 балла. Лунин, начавший матч в стартовом составе, пропустил четыре гола и сделал три сейва.

Самый высокий балл в матче получил польский нападающий Барселони Роберт Левандовский, ставший автором дубля. WhoScored поставил ему 9.2 балла.

Напомним, в центральном матче 11 тура Ла Лиги состоялось Эль Класико между Реалом и Барселоной. Разгромную победу на выезде одержали каталонцы, разбив "королевский клуб" со счетом 4:0.

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Андрій Лунін

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