Барселона разгромила Реал, Жирона Цыганкова проиграла Лас-Пальмасу в 11 туре Ла Лиги
В субботу, 26 октября, состоялись матчи в пределах 11 тура Ла Лиги. Вильярреал на выезде обыграл Вальядолид и поднялся на третье место в турнирной таблице, обойдя Атлетико Мадрид.
Райо Вальекано, играя с 22-й минуты в меньшинстве из-за удаления Абдула Мумина, дома одержал победу над Алавесу благодаря автоголу соперника.
Далее болельщиков ждало противостояние между Жироной и Лас-Пальмасом. Каталонский клуб без Виктора Цыганкова минимально проиграл.
В центральном матче тура состоялось Эль Класико между Реалом и Барселоной. Разгромную победу на выезде одержали каталонцы, разбив "королевский клуб" со счетом 4:0.
В первом тайме команды голов не забивали, а уже во второй половине встречи дублем за две минуты в воротах Андрея Лунина отличился польский форвард "сине-гранатовых" Роберт Левандовский. Завершили дело Ламин Ямаль и Рафинья. После этой победы Барселона единолично возглавила турниру таблицу Ла Лиги.
Вальядолид – Вильярреал – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Барри 29, 1:1 – 60 Силла, 1:2 – 84 Перес
Райо Вальекано – Алавес – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 80 Сивера (автогол)
Лас-Пальмас – Жирона 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 42 Муньос
Голи: 0:1 – 54 Левандовский, 0:2 – 56 Левандовский, 0:3 – 77 Ямаль, 0:4 – 84 Рафинья
Вчера в стартовом матче 11 тура Севилья на выезде обыграла Эспаньол со счетом 2:0.