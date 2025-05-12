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Алонсо подписал контракт с Реалом

Олександр Булава — 12 мая 2025, 11:57
Алонсо подписал контракт с Реалом
Хабі Алонсо
Getty Images

Главный тренер Байера Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским Реалом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение с 41-летним специалистом заключено до 2028 года. Финансовые детали пока неизвестны. Вскоре клуб попрощается с Карло Анчелотти.

Новый тренер должен начать работу со "сливочными" уже 1-го июня и дебютирует во главе кулба уже на Клубном чемпионате мира.

Недавно Байер объявил об уходе Алонсо. Испанец возглавил "фармацевтов" в октябре 2022 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Бундеслиге и Кубке Германии, а также дошел до финала Лиги Европы.

Накануне "сливочные" с тремя голами Мбаппе уступили Барселоне в рамках 35 тура чемпионата Испании.

Хабі Алонсо

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