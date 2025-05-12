Алонсо подписал контракт с Реалом

Главный тренер Байера Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским Реалом.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Соглашение с 41-летним специалистом заключено до 2028 года. Финансовые детали пока неизвестны. Вскоре клуб попрощается с Карло Анчелотти.

Новый тренер должен начать работу со "сливочными" уже 1-го июня и дебютирует во главе кулба уже на Клубном чемпионате мира.

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.



Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.



Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025

Недавно Байер объявил об уходе Алонсо. Испанец возглавил "фармацевтов" в октябре 2022 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Бундеслиге и Кубке Германии, а также дошел до финала Лиги Европы.

Накануне "сливочные" с тремя голами Мбаппе уступили Барселоне в рамках 35 тура чемпионата Испании.