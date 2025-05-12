Алонсо подписал контракт с Реалом
Хабі Алонсо
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Главный тренер Байера Хаби Алонсо подписал контракт с мадридским Реалом.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Соглашение с 41-летним специалистом заключено до 2028 года. Финансовые детали пока неизвестны. Вскоре клуб попрощается с Карло Анчелотти.
Новый тренер должен начать работу со "сливочными" уже 1-го июня и дебютирует во главе кулба уже на Клубном чемпионате мира.
Недавно Байер объявил об уходе Алонсо. Испанец возглавил "фармацевтов" в октябре 2022 года. В прошлом сезоне он привел команду к победе в Бундеслиге и Кубке Германии, а также дошел до финала Лиги Европы.
Накануне "сливочные" с тремя голами Мбаппе уступили Барселоне в рамках 35 тура чемпионата Испании.