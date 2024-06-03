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Реал объявил о переходе Мбаппе

Олександр Булава — 3 июня, 20:40
Реал объявил о переходе Мбаппе

Нападающий сборной Франции Киллиан Мбаппе стал игроком Реала.

Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Форвард подписал 5-летний контракт. Финансовые детали сделки не разглашаются.

По информации СМИ, француз за переход в статус свободного агента получит от Реала подписной бонус в размере 50 млн евро.

В сезоне-2023/24 Килиан отыграл 48 матчей за ПСЖ, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не получил от Пари Сен-Жермен заработную плату за апрель и бонус за лояльность.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга ПСЖ Реал Мадрид Футбольні трансфери Кіліан Мбаппе

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