Полесье – фаворит. Что нужно претендентам на 4 место для попадания в Лигу конференций

В субботу, 17 мая, свои матчи предпоследнего, 29 тура УПЛ провели три претендента на Лигу конференций (4 место) – Полесье, Карпаты и Кривбасс.

Карпаты перед началом 29 тура были фаворитом в борьбе за 4 место, однако проиграли Колосу 1:2 и значительно усложнили для себя задачу попасть в еврокубки. Теперь самые высокие шансы на 4 место у Полесья, которое опережает Карпаты и Кривбасс на одно очко.

Главные надежды Карпат связаны с тем, что в 30 туре Полесье и Кривбасс играют между собой, в то время как команда Владислава Лупашко примет Зарю.

Полесье займет 4 место, если:

обыграет Кривбасс

сыграет с Кривбассом вничью при условии, если Карпаты потеряют очки в матче с Зарей

Карпаты займут 4 место, если:

обыграют Зарю, а матч Полесье – Кривбасс завершится вничью или победой гостей

Кривбасс займет 4 место, если:

обыграет Полесье, а Карпаты потеряют очки в матче с Зарей

Отметим, что при условии равенства очков Карпаты обойдут Кривбасс благодаря преимуществу по личным матчам (3:0, 0:2).

При условии равенства очков между Карпатами и Полесьем преимущество будет на стороне житомирян (3:1, 1:1), однако с точки зрения распределения мест в еврокубках это не имеет никакого значения: такой вариант возможен только в случае поражения Полесья от Кривбасса и ничьей Карпат в последнем туре, а при таком развитии событий 4 место достанется команде Юрия Вернидуба.

Поединки 30 тура состоятся в воскресенье, 24 мая.