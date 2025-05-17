Полесье и Кривбасс одержали важные победы в борьбе за Лигу конференций

В субботу, 17 мая, тремя матчами стартовал 29 тур Украинской Премьер-лиги по футболу.

Одновременно свои поединки провели три претендента на еврокубки – Карпаты, Кривбасс и Полесье. Клубы борются за четвертое место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Кривбасс в родных стенах смог переиграть киевскую Оболонь. Единственный гол во встрече был забит на старте второго тайма – длительная атака криворожан завершилась точным ударом Дениса Кузыка, который отправил мяч в угол ворот.

Полесье также одержало минимальную победу над луганской Зарей. В середине первой половины игры Богдан Михайличенко вывел Батисту на вратаря Зари, уругваец спокойно обыграл голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Карпаты в выездном матче с Колосом активно начали встречу и уже на 9-й минуте вышли вперед – бразилец Бруниньо делал прострел во вратарскую площадку, где мяч в собственные ворота срезал Илир Красничи. Колос сравнял счет во второй половине, когда Великан делал навес в штрафную, а в итоге получился заброс за голкипера львовян. В конце встречи Ника Гагнидзе использовал выход один на один с голкипером и принес ковалевцам победу.

"Зелено-белые" подтвердили ужасную статистику матчей на выезде – подопечные Лупашко в текущем сезонеза пределами Львова обыграли только откровенных аутсайдеров лиги: Ингулец, Черноморец и Левый берег.

Чемпионат Украины – УПЛ

29 тур, 17 мая

Заря – Полесье 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 33 Батиста

Кривбасс – Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 48 Кузык

Колос – Карпаты 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 9 Красничи (автогол), 1:1 – 55 Великан, 2:1 – 89 Гагнидзе

Сейчас фаворитом за попадание в Лигу конференции является житомирское Полесье, которое воспользовалось осечкой Карпат и поднялось на четвертую строчку турнирной таблицы. Львовяне и криворожане отстают от житомирского коллектива на 1 балл.

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Напомним,контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наложил штрафы на три клуба УПЛ.