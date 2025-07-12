ПСЖ отказался от трансфера Забарного

Французский ПСЖ прекратил борьбу за центрального защитника английского Борнмута и сборной Украины Илью Забарного.

Об этом сообщает Le 10 Sport.

По их информации, ПСЖ делал Борнмуту два предложения по трансферу Забарного. Однако Борнмут оба отклонил, настаивая на сумме в 70 миллионов евро.

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш считает финансовые аппетиты английского клуба чрезмерными. Ранее сообщалось о том, что последнее предложение ПСЖ было близко к сумме в 60 миллионов евро.

Илья Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро, киевляне получат 20% от суммы следующего трансфера игрока. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.