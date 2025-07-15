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Санта Барбара продолжится: ПСЖ снова попытается приобрести Забарного

Олексій Погорелов — 15 июля 2025, 16:32
Санта Барбара продолжится: ПСЖ снова попытается приобрести Забарного
Ілля Забарний
УАФ

ПСЖ вынужден вновь вернуться к переговорам с Борнмутом по трансферу Ильи Забарного.

Об этом рассказал Фабрицио Романо.

По информации источника, действующий победитель Лиги чемпионов имеет договоренность с центрбеком сборной Украины об условиях личного контракта.

Теперь парижане собираются быстро сделать улучшенное предложение, которое должно убедить "вишен" отпустить украинского футболиста. Забарный очень понравился главному тренеру ПСЖ Луису Энрике и советнику клуба Луишу Кампушу.

Ранее ПСЖ предлагал за Забарного 60 миллионов евро, что Борнмут считал недостаточной суммой, ведь английский коллектив хочет получить 70-75 миллионов. Переговоры между клубами должны возобновиться в ближайшее время.

На решение ПСЖ вернуться к варианту с Забарным сильно повлиял результат финала Клубного чемпионата мира 2025 года, где французы потерпели разгромное поражение от Челси (0:3).

Напомним, что после нескольких безуспешных раундов переговоров ПСЖ отказался от идеи приобрести Илью Забарного. Этим намерен воспользоваться один английский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.

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