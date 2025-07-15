Санта Барбара продолжится: ПСЖ снова попытается приобрести Забарного
ПСЖ вынужден вновь вернуться к переговорам с Борнмутом по трансферу Ильи Забарного.
Об этом рассказал Фабрицио Романо.
По информации источника, действующий победитель Лиги чемпионов имеет договоренность с центрбеком сборной Украины об условиях личного контракта.
Теперь парижане собираются быстро сделать улучшенное предложение, которое должно убедить "вишен" отпустить украинского футболиста. Забарный очень понравился главному тренеру ПСЖ Луису Энрике и советнику клуба Луишу Кампушу.
Ранее ПСЖ предлагал за Забарного 60 миллионов евро, что Борнмут считал недостаточной суммой, ведь английский коллектив хочет получить 70-75 миллионов. Переговоры между клубами должны возобновиться в ближайшее время.
На решение ПСЖ вернуться к варианту с Забарным сильно повлиял результат финала Клубного чемпионата мира 2025 года, где французы потерпели разгромное поражение от Челси (0:3).
Напомним, что после нескольких безуспешных раундов переговоров ПСЖ отказался от идеи приобрести Илью Забарного. Этим намерен воспользоваться один английский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.