Санта Барбара продолжится: ПСЖ снова попытается приобрести Забарного

ПСЖ вынужден вновь вернуться к переговорам с Борнмутом по трансферу Ильи Забарного.

Об этом рассказал Фабрицио Романо.

По информации источника, действующий победитель Лиги чемпионов имеет договоренность с центрбеком сборной Украины об условиях личного контракта.

Теперь парижане собираются быстро сделать улучшенное предложение, которое должно убедить "вишен" отпустить украинского футболиста. Забарный очень понравился главному тренеру ПСЖ Луису Энрике и советнику клуба Луишу Кампушу.

Ранее ПСЖ предлагал за Забарного 60 миллионов евро, что Борнмут считал недостаточной суммой, ведь английский коллектив хочет получить 70-75 миллионов. Переговоры между клубами должны возобновиться в ближайшее время.

"A Luis Enrique le encaja y le gusta muchísimo. Me cuentan que por 70-75 millones, el Bournemouth puede vender" 💰



ZABARNY ES EL NOMBRE QUE QUIERE EL PSG 👀 Lo cuenta @FabrizioRomano en #DAZNTransfer pic.twitter.com/hIQenRd3zD — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) July 14, 2025

На решение ПСЖ вернуться к варианту с Забарным сильно повлиял результат финала Клубного чемпионата мира 2025 года, где французы потерпели разгромное поражение от Челси (0:3).

Напомним, что после нескольких безуспешных раундов переговоров ПСЖ отказался от идеи приобрести Илью Забарного. Этим намерен воспользоваться один английский клуб, который в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов.