ПСЖ готов распрощаться с россиянином ради трансфера защитника сборной Украины

ПСЖ готов продать российского голкипера Матвея Сафонова ради приобретения украинского защитника Борнмута Ильи Забарного.

Об этом сообщает L`Equipe.

Отметим, что именно из-за россиянина украинец решил не переходить в парижский клуб еще в январе.

По информации от издания Забарный оказался для парижан важнее запасного вратаря из РФ. Таким способом ПСЖ хочет задобрить украинца на переход из Борнмута.

Ранее сообщалось, что действующий чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25 серьезно нацелен на подписание Забарного.

В частности, французский журналист из RMC Sport Фабрис Хоукинс информирует, что Луиш Кампуш вчера, 2 июня встречался с менеджментом Борнмута, а сам Забарный дал свое согласие на переход в ПСЖ, поэтому парижане хотят закрыть трансфер как можно скорее.

При этом сообщается, что Борнмут не хочет отпускать Забарного после того, как клуб продал Дина Хейсена в Реал и близок к продаже Милоша Керкеза Ливерпулю, однако солидное предложение может заставить руководство "вишен" изменить свое решение.

В контракте Ильи нет клаусулы, поэтому ПСЖ нужно договариваться именно с английским клубом.

Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.