ПСЖ провел первые переговоры с Забарным: украинец дал согласие на трансфер – СМИ
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный серьезно заинтересовал ПСЖ.
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов, кроме Забарного, рассматривает на позицию центрального защитника еще двух игроков, однако их фамилии не раскрываются.
В то же время отмечается, что именно с окружением украинца были проведены первые переговоры.
Между тем, французский журналист из RMC Sport Фабрис Хоукинс, на которого Романо ссылается, информирует, что Луиш Кампуш вчера, 2 июня встречался с менеджментом Борнмута, а сам Забарный дал свое согласие на переход в ПСЖ, поэтому парижане хотят закрыть трансфер как можно скорее.
При этом сообщается, что Борнмут не хочет отпускать Забарного после того, как клуб продал Дина Хейсена в Реал и близок к продаже Милоша Керкеза Ливерпулю.
В контракте Ильи нет клаусулы, поэтому ПСЖ нужно договариваться с английским клубом.
Как известно, в январе украинский защитник отказался от перехода в ПСЖ из-за российского вратаря Матвея Сафонова, который выступает дублером Джанлуиджи Доннарумы.
Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.