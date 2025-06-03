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ПСЖ провел первые переговоры с Забарным: украинец дал согласие на трансфер – СМИ

Олексій Мурзак — 3 июня 2025, 19:25
ПСЖ провел первые переговоры с Забарным: украинец дал согласие на трансфер – СМИ
Ілля Забарний
Getty Images

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный серьезно заинтересовал ПСЖ.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, чемпион Франции и победитель Лиги чемпионов, кроме Забарного, рассматривает на позицию центрального защитника еще двух игроков, однако их фамилии не раскрываются.

В то же время отмечается, что именно с окружением украинца были проведены первые переговоры.

Между тем, французский журналист из RMC Sport Фабрис Хоукинс, на которого Романо ссылается, информирует, что Луиш Кампуш вчера, 2 июня встречался с менеджментом Борнмута, а сам Забарный дал свое согласие на переход в ПСЖ, поэтому парижане хотят закрыть трансфер как можно скорее.

При этом сообщается, что Борнмут не хочет отпускать Забарного после того, как клуб продал Дина Хейсена в Реал и близок к продаже Милоша Керкеза Ливерпулю.

В контракте Ильи нет клаусулы, поэтому ПСЖ нужно договариваться с английским клубом.

Как известно, в январе украинский защитник отказался от перехода в ПСЖ из-за российского вратаря Матвея Сафонова, который выступает дублером Джанлуиджи Доннарумы.

Забарный перешел в Борнмут в январе 2023 года из киевского Динамо за 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 в его активе 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голевой передачей.

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