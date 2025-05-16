Прокуратура сообщила Тимощуку о подозрении в пособничестве государству-агрессору

Киевская городская прокуратура сообщила экс-футболисту сборной Украины и Баварии Анатолию Тимощуку подозрение в пособничестве государству-агрессору (России).

Об этом сообщили на сайте офиса Генерального прокурора.

"По материалам следствия, подозреваемый с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского ФК Зенит. В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги в поддержку военных подразделений РФ, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины.

Так, по окончании игры, футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию РФ решил и бывший украинский футболист, футболку которого с автографом продали за 700 тысяч рублей. Деньги от продажи были направлены на помощь "106-му разведывательному батальону" ВС РФ, известному как "Разведотряд 106 "Москва", а в дальнейшем переименованном в "Светлояр" ВС РФ", – говорится в сообщении.

Офіс Генпрокурора

Отметим, что согласно статье УК Украины 111-2 "Пособничество государству-агрессору" предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения Тимощук не только не осудил войну, но и продолжил работать тренером в российском Зените. За это Министерство молодежи и спорта лишило его всех титулов и наград.

Позже нынешний тренер Зенита оказался в эпицентре скандала, заклеив номерной знак на своей машине, чтобы предотвратить штраф в России.