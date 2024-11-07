Динамо – Ференцварош: обыграть венгров или забыть про еврокубки

В четверг, 7 ноября, киевское Динамо проведет матч 4-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором соперником столичной команды станет венгерский Ференцварош. Эта игра может стать ключевой для подопечных Александра Шовковского в нынешней еврокубковой кампании.

В основном этапе Лиги Европы сыграно три тура, а Динамо остается одной из трех команд, которая до сих пор не набрала ни одного очка. Только две команды ни разу не поразили ворота своих соперников, и среди них – Динамо. Как результат, команда занимает предпоследнюю 35-ю строчку в таблице Лиге Европы среди 36 участников.

Провал после Реброва

Следующим соперником киевского Динамо станет Ференцварош. Чемпион Венгрии последних шести сезонов (2018/2019-2023/24) также стартовал с двух поражений в Лиге Европы, однако с третьей попытки наконец одержал первую победу. С одинаковым счетом 1:2 Ференцварош уступил Андерлехту и Тоттенхэму, а затем в родных стенах переиграл французскую Ниццу (1:0).

Последний раз соперники встречались четыре года назад в групповом турнире Лиги чемпионов. Матч в столице Венгрии завершился вничью 2:2, а в родных стенах динамовцы вымучили победу со счетом 1:0. Тогда Ференцварош выступал под руководством Сергея Реброва, а Динамо лишь недавно возглавил Мирча Луческу.

Сергей Ребров и Мирча Луческу ФК Динамо Киев

ФК Динамо Киев

Именно с Ребровым связаны последние успехи клуба на международной арене и возрождение былой славы внутри страны. К моменту прихода в 2018-м году украинского специалиста в Ференцварош, 29-кратный на тот момент чемпион страны выиграл чемпионат в XXI-м веке лишь трижды – в 2001, 2004 и 2016-м годах. Но с момента появления украинца началась серия чемпионств, которая продолжается до сих пор и насчитывает, как уже отмечалось, шесть титулов подряд. Ныне Ференцварош обладает рекордными 35-ю титулами чемпиона Венгрии.

Однако запомнился Ребров в Будапеште, прежде всего своми еврокубковыми успехами. Пусть и восстановление доминанты во внутреннем чемпионате также было очень важно. Сначала команда впервые за 15 лет пробилась в групповой этап еврокубков – в Лиге Европы-2018/19 Ференцварош занял 3-е место в группе. А уже в следующем сезоне 2019/20 Ребров с командой прошел четыре раунда квалификации и Ференцварош впервые за 25 лет попал в групповой этап Лиги чемпионов. Наконец, в сезоне 2020/21 команда во второй раз подряд сыграла в группе Лиги чемпионов.

Кстати, к успехам той команды Реброва приложили свои усилия и украинские легионеры-игроки Александр Зубков, Игорь Харатин и Даниил Игнатенко.

Но, с уходом Реброва, от Ференцвароша ушли и успехи. Новый главный тренер, россиянин Станислав Черчесов, не смог вывести команду в групповой турнир ЛЧ сезона 2021/22 - два поражения в плей-офф от Янг Бойз с одинаковым счетом 2:3. Провалил он и две следующие попытки, в сезонах 2022/23–2023/24.

13 июня 2024 года Ференцварош возглавил нидерландский специалист Паскаль Янсен. Но и у него не сложилось с ЛЧ. В третьем квалификационном раунде команда проиграла датскому Мидтьюланду – 1:1 и 0:2. Проблемы в этом сезоне у команды и в чемпионате Венгрии. Ференцварош в данный момент делит 1-2 место в турнирной таблице с академией Пушкаша (по 23 очка), лишь на 1 балл опережая МТК и Пакш (по 22). В свою очередь, в Лиге Европы команда идет на 23-м месте, в зоне плей-офф. И для команды из Будапешта предстоящий матч имеет огромное турнирное значение.

Как и для Динамо, но с одним "но".

УПЛ в приоритете?

ФК Динамо Киев

В свою очередь, команда Шовковского стартовала с безвольного поражения римскому Лацио со счетом 0:3. Затем был неудачный выезд к Хоффенхайму (0:2) и чрезвычайно скромное выступление на поле Ромы (0:1), где единственным утешительным моментом для украинских болельщиков стал победный гол Артема Довбика. Форвард сборной Украины лишний раз показал, что находится в отличной форме, пусть и забил гол в ворота украинской команды.

После неудачи в Риме сложилось полное впечатление, что Динамо не делает ставку на еврокубки в нынешнем сезоне. За несколько дней до игры с Шахтерам на внутренней арене Александр Шовковский выставил откровенно экспериментальный состав, хотя была возможность не только улучшить турнирное положение, но и неплохо заработать в финансовом плане. Ведь УЕФА распределяет солидные гонорары не только среди команд-участниц Лиги чемпионов, но и других еврокубков.

И в этом случае возникает вполне резонный вопрос: зачем так стремиться пробиться в еврокубки, если Динамо так откровенно "сливает" Лигу Европы?

Букмекеры верят в Динамо

Несмотря на явное отсутствие мотивации у киевлян в еврокубках, аналитики букмекерских контор по-прежнему верят в потенциал команды Шовковского. На победу Динамо ставки принимаются из расчета 2,39 к 1, в то время как на успех Ференцвароша – 3,10 к 1, а на ничью – 3,35.

Где смотреть?

MEGOGO

Прямой эфир матча в Украине будет доступен на канале "MEGOGO Футбол 1", который входит в пакеты "Спорт" и "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Матч Динамо – Ференцварош пройдет в Гамбурге (Германия) на арене "Фолькспаркштадион". Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по киевскому времени. Также Чемпион традиционно проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ответственный редактор – Денис Шаховец