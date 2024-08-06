Преимущество в ключевых компонентах и кадровые изменения. 5 интриг матча Динамо — Рейнджерс

6 августа в 21:00 на "Арене Люблин" киевское "Динамо" будет принимать шотландский Рейнджерс. Игра состоится в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Чемпион выделяет главное перед стартовым свистком. И спешит поделиться своими наблюдениями.

Воспользуется ли Динамо неутешительным состоянием соперника?

К игре с киевлянами Джерс подходят не в лучшем настроении. "Мишки" успели провести матч национального чемпионата с Хартс, и снова своих поклонников разочаровали — нули на табло.

С учетом контрольных матчей клуб из Глазго не знает вкуса побед на протяжении уже 7 матчей. Последнюю викторию Рейнджерс праздновал еще 14 мая, когда в рамках Премьершипа обыграл Данди (5:2). Стоит отметить, что в межсезонье "светло-синие" противостояли известным клубам: Аяксу, МЮ, Бирмингему и Униону, однако в каждом случае не выигрывали и крайне плохо себя проявили в обороне — пропускали не менее чем по 2 мяча и 10 в целом.

Буяльский или Пихаленок: у Шовковского приятная головная боль

В Белграде Виталий Буяльский и Александр Пихаленок вышли на поле с первых минут. Тогда же "бело-синие" вынужденно сыграли без чистого опорного полузащитника. Получилось поразительно эффективно, однако надеяться на такой же фокус с Рейнджерс не стоит.

Фото: ФК Динамо Київ

Команда Филиппа Клемана — соперник ощутимо более высокого уровня, и в лагере киевлян это не понимать не могут. Поэтому Владимир Бражко свое место на поле выше центральных защитников обязательно получит. А вот кого предпочтет Шовковский — предельно эффективного новичка или еще вчера ключевого исполнителя в группе атаки — непростой вопрос, на который получим ответ уже ближе к началу игры.

Кто вместо Дячука?

Травма Максима Дячука стала единственным, но существенным негативом по итогам противостояний с Партизаном. Теперь тренерский штаб вынужден выстраивать игру на сверхважном плацдарме по-другому, а сыгранная пара Дячук-Попов, по меньшей мере, на некоторое время теряет актуальность.

Фото: ФК Динамо Київ

Несмотря на наличие 3 центрбеков в пару Денису Попову, вариантов у Шовковского все же только 2. Новичок Брайан Себальос пока к таким серьезным испытаниям не готов, что подтвердило и отсутствие футболиста в заявке на игру в Белграде, да еще и может ощущать последствия неприятного повреждения. Поэтому главный тренер будет выбирать между Кристианом Беловаром и Тарасом Михавко. Рискнем спрогнозировать, что выйдет последний.

Какими рецептами Шовковский попытается реализовать преимущество "бело-синих" в игре с мячом?

Джерс не назовешь классической и чисто британской командой хотя бы потому, что в составе коллектива есть количественное доминирование легионеров. Варягов в лагере "мишек" 73,3% или 22 футболиста. Однако по "наклонностям" в игре клуб из Глазго часто похож именно на олдскульный коллектив.

Такое положение дел было легко заметить в последней игре с Хартс. Джерс владели мячом почти 63% игрового времени, однако при таких цифрах соперник на поле был значительно эффективнее. "Сердца" и чаще били по воротам (17 против 7 у соперника), и почти столько же раз доходили до штрафной оппонента (18 против 17 в пользу "светло-синих"). Нетрудно понять, что более искусный соперник такое положение дел в ногах и головах Джерс, которые, создается впечатление, порой не знают, что с тем круглым делать, должен воплощать в превосходство на табло.

Как использовать фактор выездного Рейнджерс?

Джерс принадлежат к тем коллективам, которые с нетерпением ждут возможности сыграть против оппонента на своем поле. А все потому, что "мишки" — сугубо "домашний" коллектив. За пределами Глазго Рейнджерс не просто играет хуже, а иногда является командой, которую невозможно узнать. У "светло-синих" только 1 победа в последних 18 гостевых встречах в главном еврокубке — над швейцарским Серветтом.

Фото з соціальних мереж

И если поражения от Наполи, Ливерпуля, Валенсии или даже Аякса (3 из 4 неудач — разгромы) объяснить еще как-то можно, то баранки с Юнионом, Мальме или литовским (!) Каунасом — нечто невообразимое.