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Мудрику выдвинули обвинения в нарушении антидопинговых правил

Олександр Булава — 18 июня 2025, 19:20
Мудрику выдвинули обвинения в нарушении антидопинговых правил
Михайло Мудрик
Getty Images

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения вингеру сборной Украины и Челси Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает The Telegraph.

24-летний футболист временно отстранен ФА, поскольку его проба А дала положительный результат на мельдоний. Сейчас игрок получил официальное обвинение в употреблении допинга.

"Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил Футбольной ассоциации. Поскольку это дело продолжается, мы пока не можем предоставлять дальнейших комментариев", – рассказал представитель ФА.

Михаил отрицал, что сознательно принимал запрещенное вещество, но спортсмены несут строгую ответственность за все, что они приняли, если только не смогут доказать саботаж или ошибки в протоколе тестирования.

Если Мудрик будет признан виновным, ему грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

Михайло Мудрик

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