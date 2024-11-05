Попов восстановился после травмы и сможет помочь Динамо в матче против Ференцвароша

Защитник Динамо Денис Попов отправился вместе с командой в Гамбург на поединок основного этапа Лиги Европы против Ференцвароша.

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

По информации источника, Попов успел восстановиться после травмы, полученной в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:1).

Скорее всего, он будет в заявке команды на предстоящий матч.

Ранее стало известно, что у другого центрального защитника столичного клуба Брайана Себальоса случился рецидив травмы мышцы задней поверхности бедра.

Напомним, поединок Динамо – Ференцварош состоится в четверг, 7 ноября, в Гамбурге. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.