Попов восстановился после травмы и сможет помочь Динамо в матче против Ференцвароша
Денис Попов
ФК Динамо
Защитник Динамо Денис Попов отправился вместе с командой в Гамбург на поединок основного этапа Лиги Европы против Ференцвароша.
Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.
По информации источника, Попов успел восстановиться после травмы, полученной в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги против Шахтера (1:1).
Скорее всего, он будет в заявке команды на предстоящий матч.
Ранее стало известно, что у другого центрального защитника столичного клуба Брайана Себальоса случился рецидив травмы мышцы задней поверхности бедра.
Напомним, поединок Динамо – Ференцварош состоится в четверг, 7 ноября, в Гамбурге. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.