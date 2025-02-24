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Калюжный подписал контракт с Металлистом 1925 – тренер Александрии

Олексій Мурзак — 24 февраля 2025, 18:50
Калюжный подписал контракт с Металлистом 1925 – тренер Александрии
Іван Калюжний
ФК Олександрія

Полузащитник Александрии и сборной Украины Иван Калюжный с нового сезона будет выступать за харьковский Металлист 1925.

Об этом в эфире УПЛ ТВ сообщил тренер клуба Сергей Кравченко.

"Калюжный уже подписал контракт с Металлистом 1925. Он у нас до лета, я уверен, что он будет выкладываться на 100%. Он любит футбол – это самое главное.

Я уверен, на него не повлияет то, что у него заканчивается контракт и он переходит в другую команду. Я уверен, что он это докажет на поле, поможет Александрии, потом пойдет своей дорогой", – сказал Кравченко.

В текущем сезоне 27-летний хавбек забил один гол и отдал одну результативную передачу в 17 матчах за клуб. Также хавбек провел четыре поединка за сборную Украины. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,2 млн евро.

Ранее сообщалось, что Александрия ищет опорного полузащитника на замену Калюжному, который летом покинет команду.

Как известно, полузащитником Александрии интересовались немецкая Герта и харьковский Металлист 1925. В то же время клуб Первой лиги готов платить Калюжному больше, чем ему предлагал английский Плимут, который недавно подписал другого украинца Максима Таловерова.

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Іван Калюжний

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