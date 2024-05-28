Полесье выбрало стадион, где будет играть матчи еврокубков

Полесье домашние матчи еврокубковые матчи сезона-2024/25 будет играть в польском Плоцке.

Об этом сообщил генеральный директор Владимир Загурский в комментарии Суспильне Спорт.

"Сборы проведем на собственной базе. Не планируем выезжать за границу, а дождемся жеребьевки соперников 19 июня в Лиге конференций. После того, как состоится жеребьевка, поймем, где мы стартуем номинально в домашнем матче", - сказал Загурский.

Полесье впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

Напомним, после завершения сезона руководство житомирского клуба решило сменить главного тренера.