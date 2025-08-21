Быть Давидом Де Хеа: пончики Фергюсона, год без футбола и ренессанс во Флоренции

Сегодня Полесье померяется силами с Фиорентиной – значит, житомирян ждет испытание действительно топовым голкипером.

Давид Де Хеа – легенда Манчестер Юнайтед, которая триумфально вернулась в футбол после года отдыха.

Чемпион рассказывает о вратаре, который побывал на вершине, упал на дно, но все равно готов продолжать.

***

Вся эта история пропитана символизмом.

Где еще переживать личный ренессанс, как не в городе, где Леонардо Да Винчи писал Джоконду, Микеланджело творил Давида, а Ботичелли изображал Венеру?

Идеально же.

Хотя, если вспомнить настроения годичной давности, то подписание Фиорентиной Давида Де Хеа совсем не вызвало фурора.

"Они подписывали не первого номера Ман Юнайтед, а человека, который год не играл в футбол. Была неопределенность. Они не знали, что получат", – говорит Manchester Evening News итальянский корреспондент Аласдер Маккензи.

Это уже потом, когда он спас их против Академии Пушкаша в Лиге конференций, тифози начали понимать.

Ну, а еще дальше – два отраженных пенальти против Милана; 8 подряд побед в Серии А – их лучший результат с 1960 года.

Уже в ноябре 2024 года Марко Амелия, который сам был выдающимся вратарем, признал:

"Давид Де Хеа – лучший голкипер в Серии А".

Невероятно для вратаря, который, кажется, играл всегда – так долго он в этом бизнесе.

***

"Я видел две эпохи в футболе. Честно говоря, мне бывает с этим сложно. Когда я был молодым парнем, я здоровался, а говорил, когда ко мне обращались. Остальное время я слушал старших. Сейчас почти никто не здоровается. Уважение исчезло. Другой мир, а тот, старый, уже не вернуть", – делится Де Хеа.

После переезда во Флоренцию он возвращал себе форму на поле, а вне его учил итальянский, обустраивал быт, вливался в команду.

И влился же.

Тем не менее, сегодня Давид рад приходу 39-летнего Эдина Джеко – теперь ему есть с кем поболтать о былом:

"В первый же день тренировочного лагеря Эдин напомнил, что это он забил первый гол, который я пропустил в Ман Юнайтед".

Для Де Хеа это не повод обижаться. Его лучшие друзья из мира футбола – Хуан Мата и Серхио Агуэро, от которых он тоже достаточно настрадался:

"Дружба важнее любого соперничества".

Тренер Стефано Пиоли счастлив иметь в команде такого взрослого во всех смыслах футболиста.

***

За плечами Де Хеа очень, очень много всего.

Молодые не поверят, но он играл за Атлетико ДО Диего Симеоне – они разминулись почти на полгода.

Sergio Aguero and De Gea at Atletico Madrid pic.twitter.com/twusOAsjws — Kobi (@UtdKobi) June 5, 2024

"Мне было 18 лет, и меня хотели арендовать Нумансия, Лас-Пальмас и, кажется, У иган. Но я не хотел уходить. Мне тогда угрожали, что отправят на скамейку в резервную команду, но за меня заступился тренер вратарей основы – и взял третьим. Асенхо был первым, за ним Роберто. Но они оба получили травмы в течение нескольких дней..." – к арьера Де Хеа подтверждает, что не бывает большого успеха без доли везения.

Он ухватился за шанс, выдал ряд крутых матчей – и летом 2011-го МЮ заплатил 25 млн евро за совершенно зеленого парня.

Тогда Давид еще не знал, что сэр Алекс Фергюсон за все время в клубе пропустил только 2 матча – первый из-за свадьбы сына, а второй, чтобы посмотреть его вживую на "Кальдероне".

Они до сих пор сохранили теплые отношения. Посмотрите только, как рад был шотландец увидеть Давида на "Олд Траффорд" пару недель назад.

🎥-🔴 A special moment between De Gea & Sir Alex Ferguson pic.twitter.com/4nuazXrPqj — Beyond United (@BeyondUTD1) August 8, 2025

"Уверен, он если не лучший, то один из лучших тренеров в истории", – уверяет Де Хеа, а чтобы убедить, рассказывает шикарный анекдот.

"Помнишь, меня однажды обвинили в краже пончиков в супермаркете? А у нас в тот день была запланирована тренировка. Еду я, значит, на базу МЮ, а мое фото уже в газетах, в интернете. Я потерял дар речи. В Англии это подавали так, будто это конец света. И хотя это была полная ложь, они впоследствии даже не извинились.

Но вот вам Фергюсон: в тот день он зашел в раздевалку с очень серьезным лицом, а потом достал коробку пончиков, поставил на стол и сказал: "Берите, кто хочет. Может, ты, Д а вид?" Все расхохотались. Он был для нас как отец".

Может, именно поэтому они и выиграли тот чемпионат – потому что были семьей?

И уж точно не выиграли все последующие, потому что никто в МЮ после Фергюсона не создал даже подобия настоящей семьи.

***

Де Хеа провел в Манчестере 12 лет, 545 матчей, но почти все время только выливал воду из Титаника.

Игроки приходили все слабее, а тренеры – все страннее.

David De Gea with one of the best goalkeeper performances I've ever seen. It was Arsenal vs De Gea not Manchester United pic.twitter.com/0W9mukMAh1 — Triple M (@Tripple____M) February 11, 2025

Когда Эрик тен Хаг с порога заявил, что его в голкипере интересует прежде всего игра ногами, у Де Хеа глаза полезли на лоб. Он ведь совсем не Нойер, а классический, олдскульный вратарь; возможно, лучший в поколении по рефлексам на линии.

Его обвинили в гигантской зарплате – аж 375 тысяч фунтов в неделю, совершенно забыв, что именно Де Хеа установил рекорд АПЛ по сэйвам в одном матче – 14 против Арсенала в 2017-м.

Они поссорились – а как было не поссориться?

"Видимо, провести 12 лет в Манчестере непросто. Я почувствовал, что пришло время сделать перерыв. Я немного пересытился футболом".

И тогда он ушел в никуда.

Целый год без клуба – только индивидуальные занятия на базе Акрингтон Стэнли в Англии, а затем в тренировочном центре сборной Испании в Лас-Росас.

Год ментальной и физической перезагрузки, чтобы основать киберспортивную команду, посмотреть любимое аниме, сходить на Slipknot, как настоящий фанат металла, и чаще видеться с дочерью и женой – популярной в Испании певицей Эдурне.

Писали, что его торговали саудовцы, но как раз Эдурне отговорила – ну куда ей в шариат?

Также Де Хеа приглашали разные англичане, но не те, кого он ждал:

"После стольких лет в Юнайтед я чувствовал, что не хочу играть в Англии за какой-то другой клуб".

Недавнее возвращение Де Хеа на "Олд Траффорд" подтвердило его правоту. Для манкунианцев, уставших от ляпов Андре Онана, он до сих пор свой. Они скандируют его имя громче, чем многих новых обладателей красных футболок.

A final farewell for De Gea #mufc pic.twitter.com/AeXt16JgoT — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 9, 2025

***

"Магический момент для меня и моей семьи – вернуться домой. Наши пути еще могут пересечься", – написал им Де Хеа, дав старт спекуляциям в СМИ.

Хотя, кажется, это только хайп.

Де Хеа действительно лучше Онана. В прошлом сезоне в Фиорентине он сыграл "насухо" каждый третий матч в Серии А, пропустив в них 38 голов (у Онана – 44 за более сильный МЮ). У Давида 74% отраженных ударов, а у Онана – 67%. Также у Де Хеа аж 47% точных лонгболов, а у камерунца только 30%.

Стоило отцепиться от его ног, как испанец еще и ассист выполнил на Мойзе Кина.

That De Gea assist. 😋

The finish by Kean. 😤

THE CELEBRATION. 🤯#FiorentinaVerona pic.twitter.com/cyxqlZlYZL — ACF Fiorentina English (@ACFFiorentinaEN) November 12, 2024

При этом слабости не исчезли – Де Хеа продолжает ошибаться на выходах и неуверен в дыр-дыр с защитниками. Фиорентина просто не на том уровне, чтобы цепляться к таким мелочам.

Недавно они продлили контракт до 2028 года, а в соцсетях Давид пишет:

"Я родился в Испании, вырос в Англии, а в Италии наслаждаюсь жизнью ".

Из этой зоны комфорта его вырвать будет непросто.

"Фиалки" крепко ухватились за своего неожиданного вожака и готовят команду, которая наконец-то сможет зацепиться за место в ЛЧ. Клуб удержал Додо, Кина, Госенса, Фаджоли, еще и точечно усилился летом.

Полесье? Будет хорошо, если Давид просто запомнит это название.

Он птица совсем другого полета.

"Де Хеа все еще монстр. Игрок мирового класса. Здесь мы быстро поняли, почему он стал чемпионом. Мы должны благодарить его каждый день, потому что он пример для подражания", – говорил уже экс-тренер "Фиалок" Роберто Палладино.

Сам Давид обещает рассказать много интересного, когда завершит карьеру – например, как уже надел форму Реала, а затем вернулся в МЮ в 2015-м. Это пахнет сенсацией уровня откровений Златана о Барселоне – кто откажется почитать?

Хотя, видимо, придется ждать еще долго.

На днях еще одна живая легенда Паоло Ди Канио поднял бурю, сравнив современную Серию А с кладбищем слонов. Роналду вспомнил, Рибери, Де Брейне, Модрича. А вот Де Хеа пропустил.

И очень правильно пропустил.

На данный момент Давид во Флоренции больше всего напоминает Эдвина ван дер Сара в Манчестере, который тоже переехал ветераном в 35 лет, но их еще долго никто не замечал, пока вратарь собирал призы и комплименты.