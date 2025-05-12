Продолжается расследование: Полесье отстранило менеджера и шеф-скаута клуба

Житомирское Полесье отстранило от работы в клубе операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута клуба Анатолия Волкова.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Детали такого решения не разглашаются. Отмечается, что сейчас продолжается внутреннее расследование.

"До завершения проверки указанные работники временно отстранены от любой деятельности, связанной с ФК Полесье, и выполнения должностных обязанностей", – говорится в сообщении.

Волков занял должность шеф-скаута в марте 2024 года. До этого он в течение 1,5 лет занимал должность скаута в донецком Шахтере. В его обязанности входило создание отдела скаутинга, набор сотрудников и их обучение, формирование качественного состава главной команды клуба путем скаутинга и анализа действующих игроков Полесья и системное повышение рыночной стоимости футболистов команды.

Напомним, накануне житомирский клуб из-за неудовлетворительных результатов уволил главного тренера команды Имада Ашура.