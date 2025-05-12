Полесье уволило Ашура с должности главного тренера

Имад Ашур уволен с должности главного тренера Полесья.

Об этом сообщает пресс-служба житомирского клуба.

Согласно сообщению клуба, причиной увольнения не стали результаты команды в текущем сезоне.

"События, произошедшие сегодня в клубе, стали предметом внутреннего анализа руководства. По его результатам было принято решение о завершении сотрудничества со всем тренерским штабом первой команды", – сказано в заявлении.

Ашур возглавлял Полесье с мая 2024 года, житомирский клуб стал его первым опытом самостоятельной работы на взрослом уровне. Под руководством 37-летнего специалиста команда провела 33 матча, в которых одержала 13 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

На посту главного тренера Полесья Ашура до конца сезона заменит наставник юношеской команды U-19 Полесья Александр Максимов.

Дополнено. Впоследствии Полесье отстранило от работы операционного менеджера Ивана Трубочкина и шеф-скаута Анатолия Волкова. Сейчас в житомирском клубе продолжается внутреннее расследование.

За два тура до финиша сезона УПЛ Полесье занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, отставая на два очка от Карпат. В пятницу, 9 мая, житомиряне сыграли вничью 0:0 с Динамо Киев.