Полесье определилось с местом проведения номинально домашних матчей Лиги конференций

Полесье планирует играть номинально домашние матчи Лиги конференций в Словакии.

Об этом сообщил польский журналист Петр Шленка.

По его информации, житомирский клуб планирует проводить свои еврокубковые матчи в Кошице. Ранее номинально домашние для себя поединки там уже играли Днепр-1 и Кривбасс.

Кошицкая футбольная арена (Košická Futbalová Aréna – KFA) является домашним стадионом местного клуба Кошице, вместимость которого составляет 12 555 человек.

По итогам сезона 2024/25 годов Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице Украинской Премьер-лиги. "Волки" будут стартовать в Лиге конференций начиная со второго квалификационного раунда.

Ранее команду возглавил Руслан Ротань, который привел Александрию к серебряным медалям УПЛ сезона 2024/25.