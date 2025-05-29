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Ротань – новый главный тренер Полесья

Олександр Булава — 29 мая 2025, 21:33
Полісся призначило нового головного тренера
Геннадій Буткевич та Руслан Ротань
ФК Полісся

Житомирское Полесье назначило на должность главного тренера Руслана Ротаня.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

43-летний специалист подписал контракт на три года. Финансовые детали соглашения не разглашаются. Вместе с командой он будет стартовать в квалификации Лиги конференций.

Для Ротаня – это второй клуб в карьере после Александрии. До этого он тренировал молодежную сборную Украины по футболу, которую впервые в истории вывел на Олимпийские игры.

"Полесье поздравляет Руслана Ротаня с началом нашего общего пути. Верим, что вместе мы достигнем самых амбициозных целей, как на внутренней, так и на международной аренах", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая Александрия объявила об уходе Ротаня с поста главного тренера клуба. В сезоне-2024/25 он привел команду к серебряным наградам чемпионата Украины.

Команда Ротаня набрала 67 очков, одержав двадцать побед, семь раз сыграв вничью и трижды уступила.

Ранее появилась информация, что Руслан Ротань может продолжить свою тренерскую карьеру в зарубежном клубе, однако также существует вариант возглавить Полесье.

Полісся

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