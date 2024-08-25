Хет-трик Назаренко помог Полесью разгромить Оболонь в 4-м туре УПЛ

На "Центральном" стадионе в Житомире состоялся матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором местное Полесье принимало киевскую Оболонь. Поединок завершился победой хозяев со счётом 4:0.

Еще до перерыва "волки" обеспечили себе преимущество в три мяча: дубль оформил Александр Назаренко, а еще одним голом отличился Алексей Гуцуляк.

В начале второго тайма Назаренко забил свой третий мяч во встрече. Для 24-летнего полузащитника это дебютный хет-трик в карьере.

Оболонь при таком сценарии могла надеяться разве что на гол престижа, однако после того, как Максим Грисьо получил прямую красную карточку, даже эта задача оказалась за пределом возможностей "пивоваров".

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Полесье одержало вторую победу в трех сыгранных матчах на старте чемпионата и теперь имеет 7 зачетных пунктов. В Оболони всего один балл после четырех туров, подопечные Валерия Иващенко остаются предпоследними в турнирной таблице.

В следующем туре команда Имада Ашура сыграет на выезде против Черноморца, а Оболонь ждет домашний матч с луганской Зарей.

Чемпионат Украины — УПЛ 4 тур, 25 августа

Полесье (Житомир) — Оболонь (Киев) 4:0

Голы: Назаренко, 19, 39, 49, Гуцуляк, 23

Удаление: Грисьо, 54.

Полесье: Волынец — Смоляков, Чоботенко, Виалле, Тейлор, Крушинский, Бабенко, Таллес Коста, Назаренко, Пайшао, Гуцуляк.

Оболонь: Федоровский — Грисьо, Дубко, Карась, Мединский, Черненко (Теслюк, 26), Мороз, Витенчук, Близниченко, Суханов (Тарануха, 26), Груша.