Погба: Наконец-то кошмар закончился
Французский полузахватчик Поль Погба отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда существенно сократить его дисквалификацию.
Слова одного из самых эпатажных игроков современности приводит Фабрицио Романо.
"Наконец-то кошмар закончился и с нетерпения жду того дня, когда я снова смогу следовать за своими мечтами. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал антидопинговые правила, я играю честно... И я хочу поблагодарить Арбитражный суд, услышавший мои объяснения.
Это был очень сложный период в моей жизни, ведь все, ради чего я так упорно работал, было поставлено на паузу. Еще раз спасибо за всю любовь и поддержку. Не могу дождаться возвращения на поле!" – сказал Погба.
Согласно решению Спортивного арбитражного суда, Полю разрешено участвовать в официальных матчах начиная с марта 2025 года. Напомним, более года назад он был отстранен от футбола за положительный тест на допинг, но французу удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм случайно.
Погба принадлежит Ювентусу. Контракт 31-летнего француза с туринским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.