Погба: Наконец-то кошмар закончился

Французский полузахватчик Поль Погба отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда существенно сократить его дисквалификацию.

Слова одного из самых эпатажных игроков современности приводит Фабрицио Романо.

"Наконец-то кошмар закончился и с нетерпения жду того дня, когда я снова смогу следовать за своими мечтами. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал антидопинговые правила, я играю честно... И я хочу поблагодарить Арбитражный суд, услышавший мои объяснения.

Это был очень сложный период в моей жизни, ведь все, ради чего я так упорно работал, было поставлено на паузу. Еще раз спасибо за всю любовь и поддержку. Не могу дождаться возвращения на поле!" – сказал Погба.