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Погба: Наконец-то кошмар закончился

Ігор Чернявський — 5 октября, 00:30
Погба: Наконец-то кошмар закончился
ФК Ювентус

Французский полузахватчик Поль Погба отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда существенно сократить его дисквалификацию.

Слова одного из самых эпатажных игроков современности приводит Фабрицио Романо.

"Наконец-то кошмар закончился и с нетерпения жду того дня, когда я снова смогу следовать за своими мечтами. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал антидопинговые правила, я играю честно... И я хочу поблагодарить Арбитражный суд, услышавший мои объяснения.

Это был очень сложный период в моей жизни, ведь все, ради чего я так упорно работал, было поставлено на паузу. Еще раз спасибо за всю любовь и поддержку. Не могу дождаться возвращения на поле!" – сказал Погба.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, Полю разрешено участвовать в официальных матчах начиная с марта 2025 года. Напомним, более года назад он был отстранен от футбола за положительный тест на допинг, но французу удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм случайно.

Погба принадлежит Ювентусу. Контракт 31-летнего француза с туринским клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

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Поль Погба

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