Победа и ничья, но без изменений: Украина осталась на 25 месте в рейтинге ФИФА

Сборная Украины сохранила свою позицию в обновленном рейтинге ФИФА, оставшись на 25-й строчке. Среди представителей УЕФА Украина идет 13-й.

Об этом сообщает сайт УАФ.

"Желто-синие" под руководством Сергея Реброва провели в ноябре два матча. В рамках Лиги наций Украина сыграла вничью с Грузией (1:1) и победила Албанию (2:1).

Этих результатов хватило лишь на то, чтобы сохранить за собой 25 место рейтинга сборных.

Бельгия, которая будет соперником украинцев по плей-офф Лиги наций, удерживает восьмое место.

Лидером мирового рейтинга остается действующий чемпион мира и победитель Копа Америка-2024 Аргентина.

Рейтинг ФИФА от 28.11.2024

1. Аргентина 1867,25 очка

2. Франция 1859,78

3. Испания 1853,27

4. Англия 1813,81

5. Бразилия 1775,85

6. Португалия 1761,27

7. Нидерланды 1747,55

8. Бельгия 1740,62

9. Италия 1731,51

10. Германия 1703,79

...

25. Украина 1554,94

Украина заняла второе место своей группы в Дивизионе В и получила право сыграть с командой, занявшей третье место в своей группе Дивизиона А, за место в сильнейшем дивизионе.

Напомним, что матчи плей-офф Лиги наций сезона-2024/25 между Украиной и Бельгией пройдут в марте 2025 года.