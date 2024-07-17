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Пихаленок — о матче против Партизана: Сербы играют в силовой футбол, будет много борьбы

Андрій Яросименко — 17 июля, 12:13
Пихаленок — о матче против Партизана: Сербы играют в силовой футбол, будет много борьбы

Полузащитник киевского Динамо Александр Пихаленок считает, что в матче против Партизана будет много борьбы.

Об этом он сказал для пресс-службы клуба.

"Сербы всегда играют очень силовой футбол, будет много борьбы, в этой компоненте не надо проиграть. Настроение как всегда, на каждом матче должно быть 100% самоотдачи. Если принимать во внимание квалификацию, то надо проходить первого соперника, это очень важно, очень.
Ожидаем болельщиков, приглашаем на стадион, их поддержка очень важна для нас", — сказал футболист.

Напомним, 23 июля команда Александра Шовковского стартует во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Соперником "бело-синих" станет Партизан, совсем недавно ездивший на товарищеский турнир в Москву.

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