Экс-тренер Шахтера возглавил Металлист 1925

Нидерландец Патрик ван Леувен стал новым главным тренером Металлиста 1925.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Стороны договорились о контракте на 3 года. В новый тренерский штаб войдут Александр Чижов, Дмитрий Кабачок, Валерий Блохин, Андрей Шабалин и Сергей Вольваков.

Президент Металлиста 1925 поставил перед ван Леувеном четкую задачу — вернуть команду в Украинскую Премьер-лигу. Напомним, предыдущим главным тренером харьковчан был Виктор Скрипник, ушедший в отставку после вылета из "Турнира четырех" за право играть в УПЛ.

Ван Леувен известен украинским болельщикам как бывший тренер Зари и Шахтера. Луганскую команду нидерландец привел к бронзовым медалям чемпионата Украины-2022/23, после чего согласился на предложение Шахтера, в котором ранее работал директором академии. Впрочем, наставником "горняков" он пробыл всего несколько месяцев, после чего был уволен из-за неудачных результатов.