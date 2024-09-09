ШИКарные перспективы? Кто он — главная угроза сборной Украины в составе Чехии

После поражения от Албании следующим соперником сборной Украины будет команда Чехии. Как и "сине-желтые", земляки Доминика Гашека матч первого тура Лиги наций провели крайне неудачно.

Проигрыш сборной Грузии вынудит Чехию обязательно исправлять ситуацию в домашнем матче с командой Сергея Реброва. Для этого коллектив другого Гашека, но уже "футбольного" — Ивана, задействует все имеющиеся ресурсы. Среди них — и футболиста, который является самым известным в составе соперника "сине-желтых".

Чемпион знакомит читателей с игроком, который после начала схватки команд 10 сентября в 21:45 станет одной из центральных фигур на "Фортуна арене" в Праге.

Тот, кто не пользуется доверием в клубе-сенсации

28-летний Патрик Шик — звезда сборной Чехии №1. В футбольном составе страны, выигравшей чемпионат мира по хоккею, недюжинным авторитетом пользуется капитан Томаш Соучек, однако последний — опорный полузащитник, который на поле играет совсем не такую яркую роль, как центральный форвард.

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Тем более, когда речь идет о нападающем самого леверкузенского Байера — главном нарушителе спокойствия в ведущих чемпионатах клубной Европы. Однако у любимца "Энфилд Роуд" Хаби Алонсо Шик — фигура не очень популярная. Если в предыдущем сезоне Шик сыграл за Байер 33 матча во всех турнирах и забил 13 мячей, из которых 6 — в Лиге Европы и Кубке Германии, то в нынешнем розыгрыше на его счету 120 минут в 3 играх и 1 гол. И новое испытание дефицитом внимания от Алонсо, который видит основным на его позиции другого исполнителя.

Фото з соціальних мереж

Еще перед завершением розыгрыша-2024 в СМИ было немало сообщений о возможном уходе нападающего. Едва ли не самым упорным претендентом на чеха был турецкий Бешикташ. Как утверждали несколько источников, официальные представители "черных" орлов выходили на связь с Байером, и летом между клубами были неоднократные контакты на тему возможного переезда форварда в Стамбул. Однако в итоге Бешикташ удовлетворился Чиро Иммобиле, а Патрик остался дублером Виктора Бонифаса на "БайАрене".

Главная ударная сила, несмотря ни на что

Но в главной команде Чехии Шик является тем, кто не будет играть разве что из-за непреодолимых обстоятельств. Конечно, его безальтернативность вызвана в немалой степени сомнительными навыками и умениями конкурентов. Красноречивый факт: главный конкурент Шика, представитель другого немецкого клуба Хоффенхайма Адам Гложек, в 35 матчах за сборную забил… 2 мяча. Для сравнения, показатель Шика равняется 20 голам в 41 игре.

Среди забитых Шиком за сборную Чехии мячей и взятие ворот Шотландии на Евро-2020, оформленном почти из центра поля. В итоге этот гол позволил Шику номинироваться на премию Пушкаша и еще раз напомнить миру о том, что когда-то о нем говорили как о претенденте на попадание в сонм лучших в своем амплуа.

Фото из социальных сетей

Заявил о себе Шик и на последнем форуме лучших европейских сборных. В поединке второго тура группового раунда Евро-2024 чехи встречались с той же сборной Грузии, и тогда сыграли 1:1. За Чехию забил именно герой нашего повествования. Но этот мяч стал важным не только с точки зрения турнирного приобретения его команды. Шик также стал самым лучшим бомбардиром в истории сборной Чехии на первенствах Европы. Теперь на его счету 6 голов в 7 матчах.

Первый после главного

Лучшие времена сборной Чехии точно позади и, возможно, еще впереди. Но явно — отнюдь не сейчас. Так уж сложилось, что самые значимые достижения этой национальной команде покорялись на первенствах Европы, тогда как мундиали, за исключением ЧМ-2006, чехам не покоряются еще на стадии квалификации. На континентальных соревнованиях чехи в 1996-м покоряли планку финала турнира, а через 8 лет добились полуфинала, а дальше хотя бы повторить достижения предшественников следующим поколениям не удавалось, и четвертьфинал становился максимумом реальности надежд.

Фото з соціальних мереж

Такое положение дел отнюдь не случайно. Прошлые успехи Чехии связаны с поистине золотой плеядой исполнителей, которой могли управлять далеко не звездные местные наставники. Всем известны имена не так давно одного из лучших голкиперов мира Петра Чеха, лучшего бомбардира в истории команды и кошмара самых мощных защитников Яна Коллера, а также Томаша Росицки, Милана Бароша, Патрика Бергера, Владимира Шмицера и Карела Поборски. Но главной звездой в истории чешского футбола был и остается в памяти другой футболист.

Фото з соціальних мереж

Это Павел Недвед. Легенда Спарты, Лацио и Ювентуса, Павел не является рекордсменом по показателям проведенных матчей и забитых мячей, однако именно он является самым известным и знаменитым футболистом в истории этой сборной. И как раз с ним сравнивают Шика. Не только в начале карьеры нападающего, когда оптимисты прочили ему успех в крупных клубах ведущих чемпионатов, но и сейчас, когда уже 28-летний форвард является звездой первой величины разве что в глазах именно чешских болельщиков. Шик олицетворяет надежды и чаяния так, как произошло после того гола на Евро-2020. Так, как было после превзойденного им рекорда результативности на ЧЕ этим летом. И так, как нового чуда от него ждут и в матче с Украиной после позора с грузинами.