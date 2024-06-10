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Палкин назвал минимальную сумму, от которой Шахтер готов рассматривать предложения по Судакову

Игорь Чернявский — 10 июня, 16:18
Палкин назвал минимальную сумму, от которой Шахтер готов рассматривать предложения по Судакову

Шахтер не продаст Георгия Судакова менее чем за 50 миллионов евро.

Об этом генеральный директор клуба заявил в интервью The Guardian.

Если он хорошо сыграет на Евро, то, безусловно, трансфер состоится. Но даже без учета Евро многие клубы будут хотеть его. Если вы посмотрите на позицию Судакова, то в мире есть, возможно, пять игроков его уровня.

Последнее предложение, которое мы получили при Судакове, составляло 40 миллионов евро плюс бонусы от Наполи, но мы отклонили его. Мы точно не продадим его за менее 50 миллионов евро. Мне сложно сказать, кто сделает предложение следующим, но это точно произойдет", - сказал Палкин.

Напомним, после последнего обновления Transfermarkt рыночная стоимость Судакова выросла почти вдвое. В сезоне-2023/24 Георгий провел 33 матча за Шахтер во всех турнирах, на его счету 8 голов и 2 ассиста.

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