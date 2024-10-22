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Он заинтересовал Манчестер Сити: Палкин – о лидере Шахтера

Олександр Булава — 22 октября, 15:20
Он заинтересовал Манчестер Сити: Палкин – о лидере Шахтера
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал интерес Манчестер Сити и клубов АПЛ к лидеру "горняков" Георгию Судакову.

Цитирует функционера SPOX.

"У нас есть несколько интересных игроков, например, бразильцы Кевин и Марлон. Самым известным в настоящее время является Георгий Судаков. Им интересуется Манчестер Сити, за ним наблюдают и другие английские клубы.

Полгода назад мы вели переговоры о трансфере в Наполе, но не получилось. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", – сказал Палкин.

Напомним, во вторник, 22 октября Арсенал в третьем туре Лиги чемпионов примет Шахтер, начало матча – в 22:00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.

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