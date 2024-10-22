Он заинтересовал Манчестер Сити: Палкин – о лидере Шахтера
Георгій Судаков
ФК Шахтар
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал интерес Манчестер Сити и клубов АПЛ к лидеру "горняков" Георгию Судакову.
Цитирует функционера SPOX.
"У нас есть несколько интересных игроков, например, бразильцы Кевин и Марлон. Самым известным в настоящее время является Георгий Судаков. Им интересуется Манчестер Сити, за ним наблюдают и другие английские клубы.
Полгода назад мы вели переговоры о трансфере в Наполе, но не получилось. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", – сказал Палкин.
Напомним, во вторник, 22 октября Арсенал в третьем туре Лиги чемпионов примет Шахтер, начало матча – в 22:00 по Киеву. Чемпион проведет текстовую трансляцию встречи.