Он заинтересовал Манчестер Сити: Палкин – о лидере Шахтера

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал интерес Манчестер Сити и клубов АПЛ к лидеру "горняков" Георгию Судакову.

Цитирует функционера SPOX.

"У нас есть несколько интересных игроков, например, бразильцы Кевин и Марлон. Самым известным в настоящее время является Георгий Судаков. Им интересуется Манчестер Сити, за ним наблюдают и другие английские клубы.

Полгода назад мы вели переговоры о трансфере в Наполе, но не получилось. Я уверен, что несколько клубов сделают ему предложения во время трансферного окна", – сказал Палкин.