Ваши ожидания — ваши проблемы. Насколько обеднели возможности Ротаня по выбору состава олимпийской сборной Украины

Олимпийская сборная Украины по футболу едет на первые в своей истории игры. Соревнование пройдет с 24 июля по 10 августа. Впрочем, задействовать всех желаемых игроков главный тренер команды Руслан Ротань никак не сможет. Даже больше — речь о существенных кадровых изменениях, которые могут помешать воплотить в жизнь все планы тренерского штаба.

Что же произошло, и как действительное положение дел отразится на потенциале "сине-желтых" олимпийцев? Анализируем в нашем материале.

Кто отправится во Францию?

Наполнение заявки команды на турнир в целом неожиданностью не стало, однако, как оказалось, на ОИ не поедут действительно многие футболисты, которых в списке ждали.

Вратари: Кирилл Фесюн (Шахтер), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Георгий Ермаков (Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК), Алексей Сыч (Рух), Александр Мартынюк (Александрия), Илья Крупский, Евгений Павлюк (Ворскла), Арсений Батагов (Заря), Владимир Салюк (Черноморец).

Защитники: Максим Хлань (Лехия), Дмитрий Крыськив, Олег Очеретько, Кирилл Сигеев (все — Шахтер), Николай Михайленко, Максим Брагару, Валентин Рубчинский (все — Динамо), Олег Федор (Рух), Артем Шулянский (Александрия), Владислав Велетень (Колос).

Нападающие: Даниил Сикан (Шахтер), Игорь Краснопир (Движение).

В итоге наибольшее представительство у Шахтера — 5 футболистов, который не делегировал исполнителей разве что в оборону. Трех игроков отпустило киевское Динамо. Так же по 3 игрока в сборную уехали из Руха и Александрии. Двух футболистов предоставила полтавская Ворскла. По одному исполнителю представляют Днепр-1, австрийский ЛАСК, Зарю, Черноморец, польскую Лехию и Колос.

Огромные кадровые потери

Как оказалось, из футболистов, которые прошли путь на Олимпиаду, на Игры поедут только 9 игроков. Это вратарь Фесюн, защитники Сыч, Таловеров, Батагов и Салюк, полузащитники Крыськив, Брагару и Очеретько, а также нападающий Сикан.

Ротань остался без целого ряда футболистов, которые выглядят не только такими, которые способны добавить потенциала этой команде, но и явно "просились" в стартовую 11-ку. Среди них 6 футболистов, которые были в заявке национальной сборной Украины, но по возрасту в олимпийскую команду проходили. О ком же речь?

Список таких исполнителей действительно впечатляет.

Кого не сможет задействовать тренерский штаб олимпийской сборной Украины на ОИ-2024

Анатолий Трубин (Бенфика);

Руслан Нещерет (Динамо);

Илья Забарный (Борнмут);

Иван Желизко (Лехия);

Владимир Бражко (Динамо);

Константин Овчаренко (Динамо);

Артём Бондаренко (Шахтер);

Александр Назаренко (Полесье);

Георгий Судаков (Шахтер);

Егор Ярмолюк (Брентфорд);

Михаил Мудрик (Челси);

Владислав Ванат (Динамо).

Кроме позиции центрального и правого защитника, перед нами — полноценная команда. С футболистами, имеющими постоянную игровую практику в лучших клубах УПЛ, а также игроками, представляющими коллективы ведущих западноевропейских чемпионатов. Из всех перечисленных исполнителей о собственном отказе от участия в турнире сказал только Забарный. Остальные футболисты не поедут на соревнования из-за решения своих клубов.

Ослабленный, но способный состав?

Но что бы там ни было, "лепить" Ротаню надо из того, что есть. Достаточно ли этого для того, чтобы претендовать на выход из квартета?

Наставник, объединяющий работу в сборной с трудом на благо Александрии, должен делать ставку на футболистов с чемпионата Украины, которых в заявке 20 из общего числа в 22 игрока. Однако именно два легионера в лицах Таловерова и Хланя на позициях правого центрального защитника и левого вингера выглядят как основные опции.

На других участках спрогнозируем костяк из представителей Динамо, Шахтера и Руха, разбавленный присутствием игроков Зари и Колоса. Больше всего вопросов по позициям левого защитника, центрального и атакующего хавбеков, а также правого вингера, где конкуренция остается высокой даже после потери, как представляется, более статусных исполнителей.

Выбор между Брагару и Мартынюком, Михайленко и Рубчинским, Велетнем, Федором, Шулянским и Сигеевым выглядит главными интригами и одновременно приятной головной болью для тренерского штаба.

Ситуация, которой избежать было невозможно?

Футбольные соревнования на Олимпиаде-2024 в программу матчей (календарь) ФИФА не входят. Это позволяет клубам решать судьбу футболистов по своему усмотрению. Временные промежутки проведения олимпийского турнира совпадают с завершением сборов команд и стартом квалификации европейских клубных турниров.

В сухом остатке есть ситуация, в которую УАФ решила не вмешиваться, а олимпийская сборная Украины осталась на обочине интересов клубов УПЛ. Глава украинского футбола Андрей Шевченко, как и все руководство федерации, предпочел стратегию многозначного дипломатического молчания. Позиция самого Ротаня вполне естественна. Как и вопрос "зачем вообще выходить на престижный турнир с таким отношением к делу?". Но как первое, так и второе, остались важными, но проигнорированными и вытолкнутыми за скобки ситуации, запросами без ответа.