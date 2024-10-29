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Определился соперник женской сборной Украины во втором раунде плей-офф отбора к Евро-2025

Микола Дендак — 29 октября, 23:13
Определился соперник женской сборной Украины во втором раунде плей-офф отбора к Евро-2025
УАФ (Дан Балашов)

Женская сборная Украины во втором раунде плей-офф квалификации Евро-2025 встретится с Бельгией.

Об этом стало известно после победы бельгиек над Грецией в двухматчевом противостоянии. Первый поединок завершился вничью 0:0, а во втором Бельгия сокрушила соперниц со счетом 5:0.

Отбор к Евро-2025
Плей-офф, ответный матч

Бельгия – Греция 5:0

Отметим, что Украина вышла на следующий этап после победы в двухматчевом противостоянии с Турцией. Первая встреча завершилась ничьей (1:1), а во втором матче украинки одолели соперниц 2:0.

Второй раунд станет решающим этапом отбора. В нем 14 сборных разыграют между собой семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в целом должны выступить 16 участников.

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