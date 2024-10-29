Определился соперник женской сборной Украины во втором раунде плей-офф отбора к Евро-2025

Женская сборная Украины во втором раунде плей-офф квалификации Евро-2025 встретится с Бельгией.

Об этом стало известно после победы бельгиек над Грецией в двухматчевом противостоянии. Первый поединок завершился вничью 0:0, а во втором Бельгия сокрушила соперниц со счетом 5:0.

Отбор к Евро-2025

Плей-офф, ответный матч

Бельгия – Греция 5:0

Отметим, что Украина вышла на следующий этап после победы в двухматчевом противостоянии с Турцией. Первая встреча завершилась ничьей (1:1), а во втором матче украинки одолели соперниц 2:0.

Второй раунд станет решающим этапом отбора. В нем 14 сборных разыграют между собой семь путевок в финальный турнир Евро-2025, где в целом должны выступить 16 участников.