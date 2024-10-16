Определилась дата жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Жеребьевка квалификационного этапа чемпионата мира 2026 года по футболу состоится 13 декабря 2024 года.

Об этом сообщает УЕФА.

Отмечается, что церемония пройдет в Цюрихе, Швейцария. 52 участников распределят на 12 групп по четыре и пять команд.

Группы с пятью участниками начнут отбор в марте, а участники квартета стартуют в сентябре. Последние поединки группового этапа отбора состоятся в ноябре 2025 года. 12 победителей групп получат прямую путевку на турнир, который состоится в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Еще 4 участника ЧМ от Европы определятся в плей-офф, который пройдет в формате "финала четырех". К 12 командам, которые займут второе место в групповом этапе квалификации, присоединятся 4 лучших победителя группы Лиги наций УЕФА-2024/25, которые не заняли первое или второе место на групповом этапе квалификации. Поединки плей-офф этапа запланированы на март 2026 года.

Напомним, сборная Украины после проведения октябрьских матчей Лиги наций потеряла шансы попасть в первую корзину во время жеребьевки квалификации к ЧМ-2026.