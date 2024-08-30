Лига Европы. Жеребьевка основной стадии: ОНЛАЙН
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Сегодня, 30 июля, в Монако, в Гримальде-Форум, состоится жеребьевка новой стадии лиги в рамках Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
36 команд, сумевших добраться до основного этапа соревнований, узнают 8 соперников. Среди них и киевское Динамо, уступившее Зальцбургу по сумме двух игр в плейоф квалификации Лиги чемпионов.
Начало церемонии - в 14:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн жеребьевку в этой новости. Отметим, что Динамо расположилось в третьей корзине.
Церемония жеребьевки начинается!
Формат жеребьевки стадии Лиги Европы
- Чтобы определить восемь разных соперников, команды будут посеяны в четыре корзины на основе их индивидуального клубного коэффициента в начале сезона;
- На стадии лиги команды не могут встречаться с соперниками своей страны и могут сыграть максимум с двумя командами из одной страны;
- Все 36 команд узнают своих соперников через компьютер, который и проведет жеребьевку. Для каждой команды, определенной вручную, специальное автоматизированное программное обеспечение случайным образом определит восемь соперников в четырех корзинах, которые будут показаны на экране в жеребьевке и по телевидению. Программа также определит какие матчи состоятся дома, а какие на выезде;
- Жеребьевка начнется с первой корзины, назначив восемь соперников для всех девяти команд, один за другим, и продолжится с другими в убывающем порядке, пока все команды не получат своих восьмерых соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьевки, предусмотренных регламентом, гарантируя при этом, что жеребьевка может быть завершена для всех команд, не приводя ни в коем случае к тупиковой ситуации.
- Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников до конца жеребьевки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу 31 августа, чтобы избежать календарных коллизий с командами Лиги чемпионов и конференций УЕФА, играющих в одних и тех же городах.