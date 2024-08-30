Лига Европы. Жеребьевка основной стадии: ОНЛАЙН

Сегодня, 30 июля, в Монако, в Гримальде-Форум, состоится жеребьевка новой стадии лиги в рамках Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.

36 команд, сумевших добраться до основного этапа соревнований, узнают 8 соперников. Среди них и киевское Динамо, уступившее Зальцбургу по сумме двух игр в плейоф квалификации Лиги чемпионов.

Начало церемонии - в 14:00 по киевскому времени. Чемпион проведет для вас текстовую онлайн жеребьевку в этой новости. Отметим, что Динамо расположилось в третьей корзине.

Церемония жеребьевки начинается!

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Формат жеребьевки стадии Лиги Европы

Чтобы определить восемь разных соперников, команды будут посеяны в четыре корзины на основе их индивидуального клубного коэффициента в начале сезона; На стадии лиги команды не могут встречаться с соперниками своей страны и могут сыграть максимум с двумя командами из одной страны; Все 36 команд узнают своих соперников через компьютер, который и проведет жеребьевку. Для каждой команды, определенной вручную, специальное автоматизированное программное обеспечение случайным образом определит восемь соперников в четырех корзинах, которые будут показаны на экране в жеребьевке и по телевидению. Программа также определит какие матчи состоятся дома, а какие на выезде;

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