Одна потеря и одно возвращение. Сборная Украины объявила заявку на матч Лиги наций против Чехии

Сборная Украины по футболу объявила заявку на матч против Чехии в Лиге наций. В нее вошли 23 игрока, среди них отсутствуют защитник Валерий Бондарь и полузащитник Владислав Кабаев. Вернулся к заявку хавбек Тарас Степаненко.

Об этом сообщает телеграм-канал УАФ .

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток (Остин, США).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (оба – Динамо Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Тарас Степаненко (все – Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье Житомир), Иван Калюжный (Александрия), Михаил Мудрик (Челси Лондон, Англия).

Нападающие: Артем Довбик (Рома Рим, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос Пирей, Греция), Владислав Ванат (Динамо).

УАФ

Отметим, что Кабаев также отсутствовал в заявке на матч с Грузией (1:0).



