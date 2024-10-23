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Динамо сыграло вничью с Марибором: обзор матча Юношеской лиги УЕФА

Олег Дідух — 23 октября, 17:50
Динамо сыграло вничью с Марибором: обзор матча Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо

В первом матче второго раунда плейоф Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА Динамо U -19 сыграло вничью 1:1 с Марибором U-19.

Обзор матча

Юношеская лига УЕФА-2024/25
Путь чемпионов. Полуфинал.
Первый матч. 23 октября

Динамо Киев U-19 – Марибор U-19 – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 37 Подлесник, 1:1 – 67 Пейкришвили

Ответный матч состоится 6 ноября в Словении. Победитель выйдет в финал плейоф Пути чемпионов, где соревнуются победители юношеских чемпионатов своих стран. После третьего раунда будут определены 10 сильнейших команд Пути чемпионов, которые сыграют против клубов, занявших 7-16 места в основном этапе Юношеской лиги УЕФА.

Вчера Шахтер в третьем туре основного этапа на выезде обыграл Арсенал 1:0.

Динамо U-19 Марібор Юнацька ліга УЄФА

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