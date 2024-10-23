Динамо сыграло вничью с Марибором в Юношеской лиге УЕФА

Киевское Динамо U-19 стартовало в Юношеской лиге УЕФА со второго раунда плейоф Пути чемпионов матчем против сверстников со словенского Марибора. Поединок завершился вничью 1:1.

Формально домашний для украинской команды поединок проходил в польской Сталёвой Воле. Динамо обладало заметным игровым и территориальным преимуществом в матче, однако пропустило в первом тайме. Во второй половине игры команда Игоря Костюка смогла лишь сравнять счет усилиями Александра Пейкришвили.

Юношеская лига УЕФА-2024/25

Путь чемпионов. Полуфинал, первый матч. 23 октября

Динамо Киев U -19 – Марибор U –19 – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 37 Подлесник, 1:1 – 67 Пейкришвили

Это был первый поединок двухматчевого противостояния команд. Ответный матч состоится 6 ноября в Словении. Победитель выйдет в финал плейоф Пути чемпионов, где соревнуются победители юношеских чемпионатов своих стран. После третьего раунда будут определены 10 сильнейших команд Пути чемпионов, которые сыграют против клубов, занявших 7-16 места в основном этапе Юношеской лиги УЕФА.

Вчера Шахтер в третьем туре основного этапа на выезде обыграл Арсенал 1:0.