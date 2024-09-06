Исторический гол Роналду в обзоре матча с Хорватией в Лиге наций

Сборная Португалии дома обыграла Хорватию в 1 туре Лиги наций-2024/25.

Обзор матча

Лига наций УЕФА-2024/25

1 раунд

Лига А, Группа 1

Португалия - Хорватия 2:1 (2:1)

Голы : 1:0 - 7 Далот, 2:0 - 34 Роналду, 2:1 - 41 Далот(автогол)

Голами в составе португальцев отличились Диего Далот и Криштиану Роналду, для последнего это был 900-й гол в карьере. 39-летний нападающий стал первым игроком в истории, которому покорилась данная отметка.

Больше мячей форвард забил в составе мадридского Реала — 450. Также в его активе 145 голов за Манчестер Юнайтед, 101 за Ювентус, 68 за Аль-Наср, 5 за Спортинг и 131 за сборную Португалии.

Отметим, что второе место в списке лучших бомбардиров в истории занимает аргентинец Лионель Месси (838), третьим идет бразилец Пеле (762).

Накануне Роналду и Месси впервые за 20 лет не попали в список номинантов на Золотой мяч.