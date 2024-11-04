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Оболонь и Верес устроили безголевую зарубу в 12 туре УПЛ

Ігор Чернявський — 4 ноября 2024, 14:54
Оболонь и Верес устроили безголевую зарубу в 12 туре УПЛ
УПЛ

Обоонь расписала нулевую ничью с Вересом в 12 туре чемпионата Украины-2024/25.

Временами поединок аутсайдеров больше напоминал смешанные единоборства, а не футбол. Уже на 6-й минуте главный арбитр показал игрокам обеих команд по желтой карточке, но это лишь ненадолго успокоило "пивоваров" и ровенчан. Всего было зафиксировано 36 нарушений правил на две команды.

Впрочем, на Оболонь-Арене сегодня были и красивые сугубо футбольные моменты. Например, в середине первого тайма Сергей Суханов попытался повторить легендарный удар Марко ван Бастена, но ему не хватило немного точности.

Самый острый момент матча создала Оболонь на 73-й минуте. Владислав Приймак пробил в стиле Ибрагимовича, и после отскока от газона мяч попал в крестовину.

На последних минутах мог забивать и Верес. Виталий Дахновский ворвался в чужую штрафную, но мяч срезался с ноги и полетел в сторону боковой линии.

Чемпионат Украины – УПЛ
 12 тур, 4 ноября

Оболонь – Верес 0:0

Оболонь: Федоровский, Стасюк, Карась, Приймак, Гриша, Курко, Груша, Черненко, Слободян, Мединский, Суханов.

Верес: Кожухарь, Шевченко, Вовченко, Гончаренко, Куция, Луан, Сикейра, Кучеров, Шарай, Степанюк, Мрвальевич.

Предупреждения: Суханов, Мединский – Шевченко, Шарай, Дахновский, Куция

Несмотря на одно набранное очко, Оболонь осталась предпоследней командой УПЛ. Верес, в свою очередь, поднялся сразу на две позиции, сравнявшись с Черноморцем и Колосом.

Напомним, накануне Ворскла минимально уступила Колосу, а Динамо в матче с 7 голами разгромило Ингулец.

Верес Оболонь Чемпіонат України, УПЛ

Верес

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