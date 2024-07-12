Олимпийская сборная Украины объявила официальную заявку на Олимпиаду-2024
Олимпийская сборная Украины объявила официальную заявку на Олимпиаду-2024.
Главный тренер команды Руслан Ротань определил список игроков, попавших в заявку на Олимпийские игры-2024 во Франции. В нее входят 22 исполнителя, включая четырех резервных.
На групповом этапе Олимпийских игр украинцы сыграют против Аргентины, Марокко и Ирака.
Напомним, ранее Чемпион разобрал , в каком составе сборная Украины будет играть на Олимпиаде.