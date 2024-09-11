Заколдованный круг стыда. 6 выводов из матча Чехия — Украина

Сборная Украины проиграла команде Чехии во 2-м туре Лиги наций. Поражение стало для команды Сергея Реброва вторым подряд. Теперь "сине-желтые" занимают последнюю строчку в таблице, а национальная команда стала объектом едва ли не безграничной критики.

Чемпион не остается в стороне от обсуждения выступления главной команды страны и делится своими наблюдениями на холодную голову после еще одной громкой неудачи. Так что же произошло и о чем нужно помнить перед следующими экзаменами для сборной Украины?

Проблемы "сине-желтых" не в игровой, а в ментальной плоскости?

Украина снова дала фору сопернику еще до начала встречи. С первой минуты действия "сине-желтых" указывали на повышенную нервозность в состоянии большинства полевых игроков, и только голкипер Анатолий Трубин, а также "сенаторы" Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко и, как ни странно, 22-летний Владислав Ванат, этот "вирус" не подхватили.

Каждый пропущенный Украиной мяч стал результатом если не индивидуальной ошибки давно сформированного мастера мяча, которому такие недостатки на клубном уровне не присущи (эпизоды с 1-м и 3-м голами и действиями двух Николаев — Шапаренко и Матвиенко), то результатом секундного головокружения нескольких игроков в далеко не очевидном игровом моменте, где стоило просто сыграть от максимальной простоты. Такое состояние команды не говорит — вопит — о неудовлетворительном эмоциональном фоне, в котором "варится" главная команда страны.

Украина сознательно "отказалась" использовать свое главное преимущество

Сборная Чехии существенно превосходит национальную команду Украины по габаритным данным лучших футболистов этой страны. Задолго до начала игры было известно о 10-ти полевых футболистах в составе хозяев, которые имеют рост не менее 189 сантиметров. В то время как среди "сине-желтых" таких исполнителей всего 3, а один из этой тройки — Ярмоленко — большим мастером игры на втором этаже никогда не был.

Фото: Дан Балашов

Однако в течение матча Украина упорно гнула кардинально странную линию, которая заключалась в попытке грузить мяч во владения соперника верхом в большинстве случаев при минимальном приближении к штрафной площадке соперника. Да, оба мяча гости забили именно головой, но и первое, и второе взятие ворот стало результатом вопиющих позиционных ошибок чешских защитников, а не преимущества украинцев в воздухе. Такой подход вызывает еще большее удивление, учитывая, что соперник на поле начинал "теряться" именно в те игровые отрезки, когда Украина включала командную скорость и начинала быстрее передвигать мяч именно внизу.

Хейтерам Мудрика стоит пересмотреть свои взгляды

Хавбек английского "Челси" Михаил Мудрик вернулся в стартовый состав сборной Украины после вынужденного отдыха в матче с Албанией. И сразу же стал одной из центральных фигур на поле.

Нет, игра Мудрика не была лишена традиционного нежелания отрабатывать в обороне и вообще вальяжного поведения футболиста в эпизодах, когда мяч оказывался на половине поля его команды. Но все познается в сравнении. Оказываясь ближе к воротам соперника, вингер клуба АПЛ отмечался действиями, позволяющими сделать однозначный вывод не в пользу его новоиспеченного конкурента Владислава Кабаева. Последний, мягко говоря, в 1 туре ЛН не впечатлил. Так что возвращения к для кого-то отвратительным словам не избежать: в этой команде Михаил Мудрик — безальтернативный. По крайней мере, пока.

Ставка на опыт: вынужденное настоящее или случайный выбор в пользу прошлого?

В этот раз в составе "сине-желтых" с первых минут вышли два футболиста, позиции которых в команде вызывают разную гамму эмоций у многих болельщиков — от удивления до неприятия и раздражения. На двоих Степаненко и Ярмоленко почти 70, а на их позициях давно есть более молодые, и, как считают многие специалисты, футболисты, которые по уровню мастерства обоим "мастодонтам" никак не уступают. Однако в игре с чехами такая ставка Реброва была действительно оправдана обстоятельствами и событиями на поле.

Getty Images

Оба капитана провели матч на хорошем уровне, а главное — вселяли в партнеров хотя бы частицу уверенности и веры в свои силы, которой гостям не хватало на протяжении всего матча. На 79-й минуте на поле вышел и третий футболист, способный претендовать на статус "сенатора". Однако появление Руслана Малиновского реальных дивидендов "сине-желтым" не принесло.

Ванат — готовый футболист основы, а не опция для ротации

В отсутствие Артема Довбика и невнятной игры Романа Яремчука нападающий Динамо Владислав Ванат получил шанс проявить себя с первых минут. И подаренной главным тренером опцией воспользовался на все сто.

Именно самого молодого и наименее опытного из тройки нападающих футболиста можно смело назвать главным (единственным!) кадровым достоянием сборной Украины по итогам сентябрьских матчей главной команды страны. Ванат не только гармонично выглядел на поле и проявил себя максимально эффективно в командной игре, но и достиг главного для любого форварда – забитого мяча.

Изменения в центре поля: Украина возвращается к прагматическому треугольнику?

Как известно, рукописи не горят, а опубликованные ранее в Сети тексты не врут. Еще перед возможным использованием дуэта Шапаренко-Судаков на центральном плацдарме выше опорного хавбека ваш автор не раз говорил о высоких рисках такого сочетания из-за фактического дублирования исполнителями Динамо и Шахтера функционала друг друга. Дальнейшие выступления в стартовом составе обоих, а главное — результаты сборной, такие опасения подтвердили.

Фото: Дан Балашов

С Чехией мы увидели возможный прообраз будущего трио в центре поля, которое станет основой для использования в последующих матчах. И речь не о персоналиях, а точнее — скорее не о них. Из тройки Степаненко-Зинченко-Шапаренко только второй имеет устойчивые перспективы получить (вернуть!) стабильное место в старте в дальнейшем. И только потому, что хавбек Арсенала является тем игроком, который наделен такими навыками и умениями, которые позволяют получить в центре поля более сбалансированный "микс" игры в исполнении каждого из трех игроков во благо интересов именно команды.