Украина потеряла еще одну позицию в рейтинге ФИФА и рискует получить более сложную группу в отборе к ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте обнародовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины по футболу, имея в активе 1567,25 балла, потеряла еще одну позицию, став 25-й в мировом тотале.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 18 июля 2024 года

1. Аргентина — 1901,48

2. Франция — 1854,91

3. Испания (8) — 1835,67

4. Англия (5) — 1812,26

5. Бразилия (4) — 1785,61

6. Бельгия (3) — 1772,44

7. Нидерланды — 1758,51

8. Португалия (6) — 1741,43

9. Колумбия (12) — 1727,32

10. Италия — 1714,29

...

25. Украина (предыдущая позиция — 24) — 1567,25

Однако значительно важнее тот факт, что "сине-желтые" стали 13-ми в Европе, из-за чего рискуют получить более сложную группу в отборе к чемпионату мира 2026.

Европейские сборные в рейтинге ФИФА

Дело в том, что двенадцатка лучших на континенте попадет в первую корзину при жеребьевке группового раунда квалификации Мундиаля-2026.

Соответственно, если Украина останется 13-й, то попадет во вторую корзину и гарантированно получит одну сборную из первой корзины.

Напомним, недавно сборная Украины неудачно завершила выступление в финальной части Евро-2024 после группового этапа, заняв четвертое место в квартете с Румынией, Нидерландами и Словакией.

Соперники команды Сергея Реброва набрали такое же количество очков (по 4), однако у "сине-желтых" оказалась самая плохая разница голов, что стало ключевым фактором при распределении путевок в плей-офф.

Европейская квалификация чемпионата мира 2026 пройдет с 17 марта по 18 ноября 2025 года. Мировое первенство в 2026-м будут принимать США, Канада и Мексика.