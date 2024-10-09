Новичок MLS хочет подписать Салаха и Де Брейне
Мохамед Салах
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Американский Сан-Диего заинтересован в подписании двух звезд АПЛ – хавбека Манчестер Сити Кевина Де Брейне и форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха.
Об этом сообщает TBR Football.
Контракты обоих игроков истекают летом 2025 года. Сан-Диего хочет воспользоваться этим и подписать футболистов в качестве свободных агентов.
Сан-Диего – это вновь американский клуб, который с 2025 года будет выступать в MLS.
В начале сентября Салах сообщил о том, что проводит свой последний сезон в составе Ливерпуля. Однако позже появилась информация о том, что "Красные" хотят продлить контракт с 32-летним египтянином.
Салах выступает за Ливерпуль с лета 2017 года. Де Брюйне защищает цвет Манчестер Сити с 2015 года.