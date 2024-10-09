Новичок MLS хочет подписать Салаха и Де Брейне

Американский Сан-Диего заинтересован в подписании двух звезд АПЛ – хавбека Манчестер Сити Кевина Де Брейне и форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха.

Об этом сообщает TBR Football.

Контракты обоих игроков истекают летом 2025 года. Сан-Диего хочет воспользоваться этим и подписать футболистов в качестве свободных агентов.

Сан-Диего – это вновь американский клуб, который с 2025 года будет выступать в MLS.

В начале сентября Салах сообщил о том, что проводит свой последний сезон в составе Ливерпуля. Однако позже появилась информация о том, что "Красные" хотят продлить контракт с 32-летним египтянином.

Салах выступает за Ливерпуль с лета 2017 года. Де Брюйне защищает цвет Манчестер Сити с 2015 года.