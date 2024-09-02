Салах сделал важное заявление о своем будущем в Ливерпуле

Вингер Ливерпуля Мохаммед Салах проводит свой последний год в мерсисайдском клубе.

Об этом он заявил после разгромной победы над Манчестером Юнайтедом в эфире Sky Sports.

"Я хорошо провел лето, и у меня было много свободного времени, чтобы постараться сохранить позитивное настроение, потому что, как вы знаете, это мой последний год в клубе. Я просто хочу наслаждаться им и не думать об этом. Я чувствую, что могу свободно играть в футбол – увидим, что будет в следующем году.

Я выходил на сегодняшнюю игру, думая, что она может быть последней. В клубе еще никто не говорил со мной о новом контракте, поэтому я просто отыгрываю этот сезон как последний, а потом посмотрим, что будет в конце.

Я пока не знаю, в каком клубе я буду играть, но сегодня это моя последняя игра здесь за Ливерпуль. Это зависит не от меня, но никто не общается со мной о контракте", - сказал Салах.