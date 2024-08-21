Ушла эпоха: Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии
Легендарный немецкий вратарь Мануэль Нойер завершил карьеру в национальной сборной.
Об этом он объявил в своем Instagram.
"Дорогие болельщики, дорогая футбольная Германия.
После более чем 15 лет и 124 матчей сегодня я завершаю свою карьеру в национальной сборной Германии. Все, кто знает меня, понимают, что это решение далось мне нелегко. Я очень хорошо себя чувствую физически, и, конечно, чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике также был бы привлекательным для меня.
И все же после долгих обсуждений с семьей и друзьями я пришел к решению, что именно сейчас то время, чтобы закончить мою главу в национальной сборной.
Оглядываясь назад, я чувствую гордость и благодарность! Не в последнюю очередь потому, что 13 июля 2014 года мы смогли осуществить нашу великую мечту и вместе стали чемпионами мира в Бразилии. В течение 7 лет и 61 матча, до моей травмы мне позволяли выводить сборную Германии на поле в качестве капитана. Это была честь, которой я всегда дорожил.
Домашний чемпионат Европы-2024 стал еще одним ярким моментом, даже несмотря на то, что мы не смогли выиграть титул. Каждое мгновение я чувствовал эйфорию и солидарность со всей страной.
Огромное спасибо всем сотрудникам, тренерам и игрокам, которые поддерживали меня с момента моего дебюта в национальной сборной 2 июня 2009 года!
И особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие болельщики, за поддержку на протяжении всех этих лет! Мне нравилось носить футболку национальной сборной", - написал Нойер.
Отметим, что еще вчера журналист Bild Кристиан Фальк сообщал, что Мануэль планирует сыграть на ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде. Вероятно, после ухода Нойера первым номером «Бундестим» станет вратарь Барселоны Марк-Андре тер Стеген.