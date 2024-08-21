Ушла эпоха: Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Легендарный немецкий вратарь Мануэль Нойер завершил карьеру в национальной сборной.

Об этом он объявил в своем Instagram.

"Дорогие болельщики, дорогая футбольная Германия.

После более чем 15 лет и 124 матчей сегодня я завершаю свою карьеру в национальной сборной Германии. Все, кто знает меня, понимают, что это решение далось мне нелегко. Я очень хорошо себя чувствую физически, и, конечно, чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике также был бы привлекательным для меня.

И все же после долгих обсуждений с семьей и друзьями я пришел к решению, что именно сейчас то время, чтобы закончить мою главу в национальной сборной.

Оглядываясь назад, я чувствую гордость и благодарность! Не в последнюю очередь потому, что 13 июля 2014 года мы смогли осуществить нашу великую мечту и вместе стали чемпионами мира в Бразилии. В течение 7 лет и 61 матча, до моей травмы мне позволяли выводить сборную Германии на поле в качестве капитана. Это была честь, которой я всегда дорожил.

Домашний чемпионат Европы-2024 стал еще одним ярким моментом, даже несмотря на то, что мы не смогли выиграть титул. Каждое мгновение я чувствовал эйфорию и солидарность со всей страной.

Огромное спасибо всем сотрудникам, тренерам и игрокам, которые поддерживали меня с момента моего дебюта в национальной сборной 2 июня 2009 года!

И особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие болельщики, за поддержку на протяжении всех этих лет! Мне нравилось носить футболку национальной сборной", - написал Нойер.